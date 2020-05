Chú chó Hachiko của Vũ Hán: Chủ chết vì COVID-19, vẫn kiên nhẫn chờ đợi suốt 3 tháng trong bệnh viện

Câu chuyện cảm động về chú chó Xiao Bao (Tiểu Bảo - Kho báu nhỏ) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dù có bị mang đi và bỏ lại ở một nơi rất xa Bệnh viện , chú chó này vẫn cố gắng tìm đường quay về với hy vọng được gặp lại chủ nhân của nó.

Theo Daily Mail, câu chuyện có thật này xảy ra tại bệnh viện Taikang (Thái Khang) thuộc khu Đông Tây Hồ, TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - được biết đến là tâm dịch COVID-19 của thế giới.

Được biết, hồi tháng 2/2020, chú chó nhỏ màu nâu vàng đến bệnh viện cùng chủ nhân của mình (một người đàn ông lớn tuổi). Thời điểm này, căn bệnh COVID-19 ở Vũ Hán vẫn đang vô cùng căng thẳng. Sau 5 ngày chống chọi với căn bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, người chủ nhân của Xiao Bao đã qua đời.

Đáng nói, khi không thấy chủ nhân quay trở ra Xiao Bao vẫn nhất quyết không rời đi. Có lẽ không biết rằng chủ nhân đã ra đi mãi mãi, hàng ngày, Xiao Bao vẫn mòn mỏi chờ đợi ở sảnh bệnh viện Taikang.

Suốt 3 tháng ròng rã, chú chó nhỏ lặng lẽ nằm ở cổng bệnh viện. Dù người ta đã mang chú đi thật xa khỏi bệnh viện để chú không thể quay lại nữa chẳng hiểu vì sao chú vẫn có thể trở lại, ngồi đúng vị trí cũ để tiếp tục chờ đợi chủ nhân của mình. Không biết phải làm gì hơn, các nhân viên của bệnh viện đành thay nhau chăm sóc, mang thức ăn đến cho chú.

Ngày 13/4, sau khi Vũ Hán được dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa, cửa hàng bách hóa nhỏ của bệnh viện cũng mở cửa trở lại, Xiao Bao đã được giao cho nhân viên bán hàng là bà Wu Cuifen. Xiao Bao là cái tên mà bà Wu Cuifen đặt cho chú chó này.

"Các nhân viên bệnh viện nói với tôi rằng chủ nhân của Xiao Bao đã nhập viện vì COVID-19 và qua đời không lâu sau đó. Nhưng Xiao Bao không biết mà vẫn quanh quẩn ở bệnh viện để tìm chủ. Nó không rời bệnh viện nửa bước. Xiao Bao rất trung thành... Mỗi sáng, khi tôi mở cửa bách hóa sẽ thấy Xiao Bao đứng đợi sẵn. Nó cũng tiễn tôi về mỗi ngày", nhân viên cửa hàng bách hóa cho biết.

Câu chuyện cảm động về chú chó trung thành chờ đợi chủ suốt 3 tháng trời đã lấy đi không ít giọt nước mắt của cộng đồng mạng. Xiao Bao được ví như chú chó Hachiko của Nhật Bản - một biểu tượng của lòng trung thành.



Ngày 20/5, khi bệnh viện Taikang trở nên quá tải, các nhân viên y tế lo ngại về việc Xiao Bao đi lang thang trong hành lang bệnh viện nên đã liên lạc với Hiệp hội Bảo vệ động vật nhỏ Vũ Hán

Sau khi được thăm khám và khử trùng sạch sẽ bởi các bác sĩ thú y, Xiao Bao đã được mang đi khỏi bệnh viện



"Ban đầu Xiao Bao rất sợ, nhưng những người trong hiệp hội đã dành nửa giờ làm quen trước khi đưa nó rời bệnh viện bằng một dây xích", bà Wu nói.



Theo WOB/orientaldaily, ông Du Fan - Giám đốc Hiệp hội Bảo vệ động vật nhỏ Vũ Hán cho biết, nhờ câu chuyện cảm động của Xiao Bao, chú chó đã trở thành cái tên được quan tâm trên mạng xã hội, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc đề nghị tài trợ tiền chăm sóc hoặc nhận nuôi chú chó trung thành này.

