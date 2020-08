Danh tính 'hot girl 3 đời chồng' tố ngược Âu Hà My bị nghiệp quật khi chồng ngoại tình là ai?

Từ tối qua đến nay, clip Âu Hà My tố chồng ngoại tình và sống bội bạc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội . Điều đáng nói, Âu Hà My và chồng Nguyễn Trọng Hưng trước đây từng 'rải đường' khán giả bởi chuyện tình quá đỗi ngọt ngào, màn cầu hôn lãng mạn ở Pháp cùng đám cưới lung linh như trong truyện cổ tích. Bởi thế, khi sự thật này được phơi bày không ít người chỉ trích Nguyễn Trọng Hưng, cảm thông cho nữ giảng viên Âu Hà My dù xinh đẹp nhưng đường tình duyên lại lận đận.





Tuy nhiên, đi ngược với cảm xúc chung của cư dân mạng, nhiều người chú ý đến dòng trạng thái của nàng hot girl xinh đẹp '3 đời chồng' Chu Hằng khi khẳng định, điều mà Âu Hà My phải nhận ngày hôm nay là đáng đời.

Dòng trạng thái gây chú ý của Chu Hằng.



Cụ thể, cô nàng này viết: "Nghiệp quật không trượt phát nào. Chê mình mấy đời chồng, bây giờ bị chồng bỏ có cảm thấy sướng không? Do ăn ở suốt ngày chê với khinh miệt người khác nhiều quá đấy, cô giáo ạ!"



Ngay lập tức, dòng trạng thái này đã thu về hàng ngàn lượt thích cùng hàng trăm lượt chia sẻ. Thậm chí, khi trả lời bình luận ở dưới, Chu Hằng vẫn tiếp tục 'cà khịa': "Nghiệp quật nhanh quá. Mong lần sau cô giáo không còn tính khinh bỉ, chê bai người...", "Cứ tưởng mình là sáng, là công chúa cơ", "Cứ chê người cho lắm vào", "Nếu bình thường thấy những chuyện như thế này chị thấy thương lắm. Lần đầu tiên buồn cười vì trước đây nó mỉa mai, chửi chị mấy đời chồng... Nghiệp quật nhanh quá!".



Thậm chí, Chu Hằng còn khẳng định Âu Hà My lấy nick nảo để tẩy trắng cho mình. Chu Hằng cũng không quên nhắc đi nhắc lại việc Âu Hà My từng cay nghiệt việc cô có 3 đời chồng. Chưa dừng lại ở đó, Chu Hằng còn nhắc đến việc Âu Hà My nhiều lần bị từ hôn đều là có nguyên do cả. Điều này khiến mọi người nhớ đến mối tình của nữ giảng viên với cơ phó Hà Duy, trước đây cặp đôi từng dạm ngõ nhưng rồi bất ngờ đường ai nấy đi.

Chu Hằng còn khẳng định Âu Hà My lấy nick nảo để tẩy trắng cho mình.



Chu Hằng tên thật là Chu Thúy Hằng, sinh năm 1988. Trước đây, cô từng lấy chồng và sống bên Trung Quốc, đến đời chồng thứ 2 là người Hà Nội. Khi đó, cô từng gây xôn xao mạng xã hội với clip đánh ghen với tình địch của chồng 2 ở quán ăn. Sau đó, Chu Hằng cùng chồng 2 cũng đường ai nấy đi. Hiện tại, cô đang hạnh phúc bên chồng thứ 3 và kinh doanh mỹ phẩm, kem trộn . Trang cá nhân của hotgirl 8x cũng hút hơn 300k lượt theo dõi.

Qua tìm hiểu được biết, trước đây Chu Hằng và Âu Hà My từng có mâu thuẫn. Nguyên nhân bởi Chu Hằng từng đăng clip một tiếp viên hàng không lộ ảnh nhạy cảm và người này chính là bạn của Âu Hà My. Do đó, nữ giảng viên đã lên tiếng, khiến cả bên xảy ra cãi vã.

Chu Hằng tên thật là Chu Thúy Hằng, sinh năm 1988.

Sau đó, Âu Hà My đăng nguyên 1 status "dằn mặt" Chu Hằng về việc đăng clip sai sự thật, yêu cầu gỡ và đính chính. Đáp lại, Chu Hằng không làm theo mà còn cãi cố, thậm chí lôi người bố đã mất của Âu Hà My ra để nói.

Hiện tại, dòng trạng thái của Chu Hằng vẫn thu hút nhiều sự chú ý, tuy nhiên hầu hết mọi người đều chỉ trích nàng hot girl kem trộn và đứng về phía Âu Hà My.

