Chu Hằng tiếp tục 'bóc phốt' Âu Hà My khiến dân tình toát mồ hôi hột, chính chủ đáp lại cực gắt

Hai ngày qua, clip nữ giảng viên Âu Hà My tố chồng ngoại tình và sống bội bạc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội . Nhiều người cảm thấy xót xa và cảm thông cho cô nàng 9x giỏi giang, xinh đẹp nhưng tình duyên lận đận và không ngừng trách móc người chồng Nguyễn Trọng Hưng vì đã phản bội vợ.

Thế nhưng, đi ngược cảm xúc của số đông, 'hot girl 3 đời chồng' Chu Hằng đã khẳng định, những gì Âu Hà My phải nhận hiện nay là đáng đời. Theo Chu Hằng, trước đây Âu Hà My từng xỉa xói việc cô 3 đời chồng nên bây giờ mới bị nghiệp quật.

'Hot girl 3 đời chồng' Chu Hằng.

Khi vụ việc còn chưa hết hot, Chu Hằng lại tiếp tục khiến dân tình toát mồ hôi hột khi tiếp tục 'bóc phốt' Âu Hà My. Theo cô nàng, có một người thứ 3 đã nhắn tin kể cho cô tất cả mọi chuyện, từ việc Âu Hà My nhòm ngó chồng người khác đến giả vờ có thai và nhiều vấn đề khác.

Những đoạn tin nhắn cũng được tung ra khiến người xem càng thêm 'đau đầu nhức óc'. Trong tin nhắn, có thể kể đến những chuyện cần chú ý như: “Con My thi giảng viên trường em. Nó còn ghép ảnh với một ông trong ban chấm thi đi với gái làm nhà người ta loạn lên rồi bị tước tư cách thi. Nó trước định… với cả chồng em”, “Status con này up là ngất ở viện phụ sản mà chả hiểu sao lại bảo thằng Hưng chở vào viện khác. Tóm lại đây là một bộ phim đầy sạn”.

Những lời tố trên mạng xã hội.

“Em nghĩ nó chả sẩy thai đâu. Nó làm như thế để câu nước mắt chứ nó có thai khoe khắp facebook rồi. Đến ngày rồi lừa chồng cũng nên. Có khi có mối khác ‘ngon’ hơn nên ‘phóng sinh’ Hưng”. Đặc biệt, người này còn kể Âu Hà My từng yêu một anh chàng tên T.A và phải phá thai vì mắc bệnh lao. Do đó, chuyện nữ giảng viên sảy thai lần này cũng khiến họ nghi ngờ. Bên cạnh đó, những người này còn khẳng định Âu Hà My cũng kinh lắm chứ không phải dạng vừa.

Thông tin này khiến nhiều người không khỏi sốc nhưng vẫn còn nghi ngờ độ tin cậy vì chưa đủ xác thực. Liên quan đến vụ việc, Hằng Chuối - một Facebooker nổi tiếng vào bình luận, cho biết Âu Hà My từng khoe về việc mình có thai nhưng sau đó do sảy nên đã ẩn bài đăng đó đi. Bên cạnh đó, những gì liên quan đến chồng Nguyễn Trọng Hưng cũng được Hà My gỡ bỏ trên trang cá nhân.

Âu Hà My đáp trả trên facbook.





Được biết, trước đây Chu Hằng và Âu Hà My từng có mâu thuẫn. Nguyên nhân bởi Chu Hằng từng đăng clip một tiếp viên hàng không lộ ảnh nhạy cảm và người này chính là bạn của Âu Hà My. Do đó, nữ giảng viên đã lên tiếng, khiến cả bên xảy ra cãi vã.







Sau vụ việc này, Âu Hà My cũng đã chính thức lên tiếng bằng một đoạn story trên facebook : "Những gì tôi đã đăng tải đều phải có hình ảnh và clip chứng minh chứ đâu phải vài ba trò từ nick ảo tự tạo.

Lạ thay, phải cố gắng bám đu theo nỗi đau của một người phụ nữ để bịa đặt một cách dã man bằng được mới hả dạ. Bạn hơi coi thường Pháp luật rồi đấy”.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ