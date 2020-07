Chủ nhân của những bình luận ác ý "van xin" Kim Heechul rút đơn kiện nhưng vẫn không quên xỉa xói

Heechul của Super Junior nổi tiếng là một idol "nói luôn đi đôi với làm" và tỏ rõ lập trường của mình trước những bình luận ác ý, đặc biệt là để bảo vệ bạn bè của anh sau những sự kiện không may xảy ra. Anh đã từng ca ngợi IU vì những hành động nghiêm khắc của cô trước những kẻ thù ghét như vậy. Nhiều công ty cũng đang đẩy mạnh hành động pháp lý chống lại những bình luận ác ý - một vấn đề gây nhức nhối trong làng giải trí xứ Hàn.

Hồ sơ kiện tới từ phía Kim Heechul.

Sau sự kiện Kim Heechul quyết định thuê 6 luật sư và lập hồ sơ để kiện "anh hùng bàn phím" Hàn Quốc, một nhân vật trong diện bị buộc tội đã quyết định đăng lên Instagram nhằm tìm kiếm sự chú ý của Heechul. Bị cáo đã cầu xin sự khoan hồng tới từ Ngôi Sao của Super Junior, tưởng chừng như đã biết ăn năn hối cải.

Vậy mà trong bài đăng, người này cũng đồng thời chỉ trích Heechul là hành động không có sự cảm thông và thiếu suy nghĩ về việc gia đình người bị kiện cũng có thể bị ảnh hưởng như thế nào, thậm chí còn cho rằng đây là hành động đe dọa tới từ nam ca sĩ. Bị cáo cũng cố gắng đưa ra suy nghĩ của mình về vấn đề người nổi tiếng và cách họ nên sống.

Trích đoạn bài đăng của "kẻ hai mặt".

Người này cho rằng Heechul đang lạm dụng quyền là người nổi tiếng để dồn những người dân không có quyền lực trong tay vào đường cùng.

Netizen rất phẫn nộ về bài đăng trên bởi người này đang tìm kiếm sự thương cảm để có thể chỉ trích ngược lại Heechul và cố khiến mình trở nên vô tội.

Với mức độ phải nhận chỉ trích và phỉ báng thường xuyên tới từ cộng đồng mạng của những idol Hàn Quốc, có thể dễ hiểu tại sao Heechul lại kiên quyết tới vậy. Không nhiều sao Hàn có thể sẵn sàng theo đuổi vụ kiện tới cùng bởi chúng luôn kéo dài và tẻ nhạt. Vậy nên họ phải cố gắng chịu đựng trong nhiều năm dẫn tới tổn thương về tâm lý rất lớn.





Hiện nam ca sĩ chưa có phát ngôn gì liên quan tới sự việc này.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ