Hé lộ 'info nóng' của chủ nhân giải độc đặc mới nhất của Vietlott trị giá gần 40 tỷ

Bảo vệ mải nói chuyện bị trộm lấy mất xe máy ngay sau lưng mà không biết

Trông xe không phải là nghề quá vất vả nhưng đòi hỏi luôn phải giữ được sự tập trung. Tiếc thay người bảo vệ trong clip này lại không như vậy, mong rằng ông sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.