Chủ quán bar nghỉ đẻ, quản lý bán “bóng cười” chui cho khách

Chủ quán khi được lực lượng Công an liên hệ thông báo về việc bar Roman9 kinh doanh “bóng cười” thì rất bất ngờ, vì bản thân đang… nghỉ đẻ và giao cho nhân viên quản lý.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phát hiện tại quán bar Roman9, có địa chỉ tại số 12-14 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền nghi vấn kinh doanh “bóng cười” nên đã bí mật trinh sát.

Khoảng 21h tối 9-10, tổ công tác của Công an phường do trực tiếp Trung tá Hà Quyết Thắng - Trưởng Công an phường chỉ đạo, bất ngờ ập vào kiểm tra, phát hiện nhiều xác bóng, đồng thời thu giữ 4 bình “khí cười” tại gầm giường phòng ngủ tầng 2, chuyên dành cho nhân viên nghỉ lại.

Công an phường Tràng Tiền thu giữ 4 bình khí cười được giấu trong gầm giường phòng ngủ tầng 2 của quán bar Roman9

Liên hệ với chủ quán là chị N.K.T.N., SN 1991, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, người này cho biết, bản thân hiện đang nghỉ đẻ và giao lại quán cho nhân viên quản lý, kinh doanh.

Công an xác định, nhân viên của quán bar Roman9 đã tự ý lén lút kinh doanh "bóng cười" trong khi chủ quán đang... nghỉ đẻ

Từ lời khai của những người có liên quan, Công an phường Tràng Tiền xác định, trong thời gian được giao quản lý quán bar Roman, Nguyễn Minh Thành, SN 2002, trú tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tự ý lén lút kinh doanh “bóng cười”. Thành mua các bình khí N2O rồi giấu dưới gầm giường phòng ngủ, khi khách cho nhu cầu sẽ bơm khí vào vỏ bóng cao su rồi bán cho khách thu lời.

Người nhân viên trên cũng thừa nhận, đã kinh doanh “bóng cười” từ cuối tháng 9 trở lại đây. Công an phường Tràng Tiền đã lập biên bản để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.