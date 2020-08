Bệnh nhân COVID-19 khai nhầm địa chỉ khiến chủ quán cháo bất ngờ phải đi cách ly

Tuy nhiên, 2 người này bị cách ly muộn 3 ngày do bệnh nhân 833 khai báo nhầm địa chỉ. Cụ thể, theo VOV bệnh nhân 833 khai báo lúc 19h30 ngày 4/8 có đến ăn ở quán cháo Ngọc Lan (xã Phong Bình, huyện Gio Linh).



Đến ngày 10/8, chủ quán cháo Ngọc Lan được đưa đi cách ly tập trung. Đến 3 hôm sau, người này mới nhớ ra hôm đó là ngày rằm nên quán đóng cửa hôm 4/8. Sau đó, BN 833 mới khai báo lại là ăn ở quán cháo Ngọc Lý, cạnh quán cháo Ngọc Lan.



Khi đó, bệnh nhân đã tiếp xúc với chủ quán và một nữ phục vụ. 2 người thuộc diện F1 này đã được đưa đi cách ly vào ngày 12/8.



Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Trị đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19, trong đó 1 bệnh nhân tử vong là ca bệnh 832.

