Chủ quán Nhắng Nướng lên tiếng phản pháo chỉ trích ép khách quỳ xin lỗi vì bóc phốt đĩa lòng có sán

Trước thông tin chủ quán Nhắng Nướng (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh ) bắt khách quỳ gối xin lỗi, chửi bới vì dám bóc phốt "đĩa lòng có sán", ngày 19/8, lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cho biết: Đơn vị đang triệu tập người đàn ông tên T. (chủ quán Nhắng Nướng H.T, ở phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đến trụ sở làm việc, lấy lời khai, xác minh nguyên nhân.

Lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh cũng cho biết, ông T. có mặt tại trụ sở phối hợp xác minh về đoạn clip và nội dung đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến việc ông này bắt khách nữ quỳ gối vì dám bóc phốt "đĩa lòng có sán".

Hình ảnh cô gái bị quỳ gối xin lỗi cắt ra từ video

Theo nguồn tin từ mạng xã hội và nội dung trong clip, sau khi ăn quán Nhắng Nướng H.T., cô gái đã về đăng tải một bài viết bóc phốt đồ ăn không đảm bảo vệ sinh. Sau đó, cô gái đến xin lỗi trước mặt người đàn ông được cho là chủ quán.

Còn theo nguồn tin từ Saostar, trưa ngày 19/8, phóng viên có đến quán Nhắng Nướng để tìm hiểu thì thấy chủ quán đang phối hợp với cơ quan chức năng mang camera an ninh về trụ sở xác minh, điều tra.

Nói về thông tin đăng tải trên mạng xã hội, ông T. (chủ quán) khẳng định: Không hề bắt cô gái quỳ gối mà khách tự quỳ gối xin lỗi vì đã đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

"Không ai bắt quỳ mà cô ấy bảo nghe kẻ xấu định phá uy tín quán tôi. Cô ấy tự mang giun sán đến rồi đăng tải lên mạng xã hội. Người thân cô ấy đã đưa cô này đến xin lỗi sau đó đăng tin xin lỗi lên mạng xã hội, nói vì ngu dốt nghe lời kẻ xấu", ông T. cho biết.

Quán Nhắng Nướng - nơi xảy ra sự việc

Cũng theo người hàng xóm, lúc đó chỉ xem phát trực tiếp trên điện thoại chứ không hề sang tận nơi chứng kiến. Thời điểm phát trực tiếp, quán Nhắng Nướng H.T. vẫn mở cửa bán hàng nhưng không có khách.

Bên cạnh đó, sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an khu vực đã vào làm việc và cắt điện một số hộ kinh doanh tại đây.

Clip ghi cảnh cô gái bị quỳ, chửi bới trong quán nướng