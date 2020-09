Chủ quán Nhắng Nướng sẽ bị xét xử công khai tại Bắc Ninh vào đầu tháng 10

Chủ quán Nhắng Nướng làm việc tại cơ quan điều tra

Trước đó, Viện KSND TP Bắc Ninh hoàn tất cáo trạng và ra quyết định truy tố các bị can Nguyễn Văn Thiện (47 tuổi, trú phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và Lăng Văn Vân (27 tuổi, trú huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về tội "Làm nhục người khác"quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 155 Bộ luật hình sự. Cáo trạng vụ án đã được chuyển sang TAND cùng cấp để xét xử.

Trước đó, chủ quán ăn này đã bắt khách hàng quỳ xuống xin lỗi vì đăng phản hồi xấu về món ăn

Theo Tiền Phong, chị D.T. H (cô gái bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bắt quỳ gối) cho biết, chị mong muốn xét xử vụ án này công khai vụ án này.

Toàn cảnh vụ việc chủ quán nhắng nướng hiền thiện bắc ninh bắt khách quỳ lạy