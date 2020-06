Mẹ chồng bắt vào từ cửa sau vì bầu trước, chú rể nắm tay bế cô dâu chạy thẳng vào nhà

Ngày cưới chính là ngày trọng đại nhất cuộc đời của cô dâu chú rể. Họ luôn muốn mình trở thành người đẹp nhất, trải qua một ngày vui vẻ và trọn vẹn. Tuy nhiên, không ít nơi có các quy định ngặt nghèo khiến người trong cuộc phải buồn lòng.

Sáng 25/6, trên mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh hôn lễ của một chú rể. Sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi, chú rể nắm tay bước xuống xe hoa thì bất ngờ dắt cô dâu chạy thật nhanh rồi bế thẳng vợ vào cửa chính trước sự chứng kiến của mọi người mặc cho mẹ chồng ngăn cản.

Your browser does not support HTML5 video.





Người đăng tải đoạn clip lên mạng viết như sau:

"Lấy chồng thế này còn gì hối hận nữa!

Cô dâu bầu trước cưới nên mẹ chồng không cho đi cửa trước vào nhà, thế nhưng đón dâu về cái thì chú rể đánh liều bất chấp mẹ chạy ra can ngăn để kéo vợ chạy thẳng vào nhà, ôm vợ lên phi thẳng cửa trước không nói nhiều.

Bài đăng được chia sẻ trên mạng.

Video này là video tôi thấy đáng yêu nhất từ trước đến nay từng xem luôn, lấy chồng chỉ cần lấy người thế này thôi chứ còn mong gì hơn nữa. Chúc hai em mãi hạnh phúc, cả nhà cùng khoẻ mạnh chào đón thành viên mới nhé".

Theo như người đăng clip, nhà chú rể có lẽ làm kinh doanh nên không cho con dâu có bầu trước khi cưới vào cửa chính mà phải đi cửa sau theo như phong tục cũ. Tuy nhiên, không muốn vợ mình phải thiệt thòi nên đã tìm cách "lách luật". Có thể thấy, dù nhiều người chứng kiến bất ngờ nhưng cả cô dâu chú rể đều rất rạng rỡ và vui vẻ.

Ngay khi đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được sự quan tâm, chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người khẳng định, việc cô dâu có bầu trước khi cưới phải đi cửa sau là hủ tục thể hiện sự thiếu văn minh và không tôn trọng phụ nữ. Tuy nhiên nhiều nơi, nhiều vùng miền vẫn áp dụng hủ tục này.

Hành động của chú rể được nhiều người khen ngợi.

Thế nhưng, hành động của chú rể đã thể hiện rõ tư tưởng văn minh, hiện đại và yêu thương vợ, được nhiều người khen ngợi và cảm phục. Trong cuộc sống hôn nhân, tìm được người chồng biết trân trọng, suy nghĩ cho vợ như thế quả là may mắn biết bao.

Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội

Xem thêm: Nữ tỷ phú trẻ nhất nước Úc được bạn trai cầu hôn nhẫn chưa tới 700 nghìn và sự thật đáng nể

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ