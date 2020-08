Xúc động chuyện chú rể bị nhiễm COVID-19, cô dâu vào tận bệnh viện để kết hôn

Khi dịch COVID-19 đã bắt đầu lan rộng ra toàn cầu khiến nhiều người phải trì hoãn lại đám cưới của mình hoặc phải tiến hành sắp xếp một buổi lễ theo hình thức khác khả thi hơn.

Mới đây một đôi bạn trẻ tại Texas, Mỹ đã quyết định lên kế hoạch tổ chức hôn lễ theo đúng với kế hoạch ban đầu để động viên người bạn đời của mình đang chiến đấu với dịch bệnh COVID-19

Đôi bạn trẻ được nhắc đến chính là Grace Leimann và Carlos Muniz, cả hai đã dự định kết hôn từ tháng trước. Thế nhưng khi ngày trọng đại chuẩn bị đến thì chú rể bất ngờ đổ bệnh khiến hôn lễ phải tạm hoãn. Sau khi được chẩn đoán dương tính với virus SAR-CoV-2 thì Carlos Muniz đã ngay lập tức được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Methodist ở San Antonio.

Trước ngày kết hôn, Carlos Muniz phải nhập viện vì nhiễm COVID-19

“Virus này đã gây ra rất nhiều tổn thương cho phổi của Muniz. Cả hai lá phổi đều bị xẹp và tình hình của chồng tôi đang xấu đi. Hy vọng sau khi đặt máy ECMO, tình hình của anh ấy sẽ tốt lên”, Leimann cho biết.

Sau khi nghe tin về hoàn cảnh của đôi bạn trẻ, các y tá và các nhân viên trong bệnh viên đã lên ý tưởng tổ chức một đám cưới thật đặc biệt cho họ.

"Với tôi, đây là một phần của liệu pháp giúp anh ấy phục hồi thể chất và tạo động lực cho bệnh nhân tiếp tục cố gắng", một y tá chia sẻ.

Sau khi ý tưởng được nêu ra, rất nhiều người trong bệnh viên đã tình nguyện giúp đỡ và chịu trách nhiệm tổ chức đám cưới cho họ. Dù thời điểm này dịch bệnh đang khiến cho mọi công tác chuẩn bị trở nên khó khăn hơn. Thế nhưng tất cả đều đang cô gắng để họ có một lễ cưới thật đặc biệt và đáng nhớ.

Matt Holdridge - một y tá trong bệnh viện đã tự mình chuẩn bị lễ phục cho phù hợp với chú rể. Anh cũng tình nguyện làm phù rể trong hôn lễ này.

Sau nhiều này chờ mong, hôn lễ cuối cùng cũng được diễn ra vào ngày 11/8/2020 vừa qua. Bệnh viện thậm chí còn tạo điều để cha mẹ và hai bên gia đình đến tham dự.

Đôi trẻ tổ chức lễ cưới trước sự giúp đỡ của các nhân viên y tế và hai bên gia đình

Cuối cùng đám cưới nhỏ của họ được tiến hành trước sự chứng kiến của tất cả các nhân viên trong bệnh viện và gia đình của 2 bên. Cả căn phòng đều xúc động nghẹn ngào trước lời thề của họ, cả hai cùng trao nhẫn cưới cho nhau và nỗ lực cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Kết thúc buổi lễ, Leimann đã gửi lời cảm ơn đến những người thân, bạn bè và các nhân viên y tế đã luôn ở bên động viên và chăm sóc hết lòng cho bệnh nhân.

Holdridge cho biết đây là đám cưới có ý nghĩa rất lớn đối với anh và các đồng nghiệp - những người cũng đang phải đối mặt với những thử thách khi dịch bệnh bùng phát.

“Đó là động lực cho nhân viên chúng tôi để tiếp tục chiến đấu vì bệnh nhân và cộng đồng”, Holdridge bày tỏ.

Sau đám cưới vài ngày, tình trạng của Muniz đã tốt lên: “Chúng tôi đã tháo ống truyền dinh dưỡng cho Muniz. Anh ấy đã có thể tự ăn uống được. Vào sáng 13/8, bệnh nhân cũng đã được rút máy ECMO. Nhìn chung, mọi thứ đang khá khả quan”, Holdridge nói.

Your browser does not support HTML5 video.

Thế giới sắp chạm mốc gần 22 triệu ca nhiễm virus Corona

Theo Phương Hoa/SKCĐ