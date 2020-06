Chú rể nhọ nhất năm: Studio gửi nhầm ảnh cưới của vợ và người yêu cũ ngay trước hôn lễ

Đúng như câu nói: "Trên đời việc gì cũng có thể xảy ra". Nhiều câu chuyện éo le tới mức dở khóc dở cười khiến người nghe xong cũng không dám tin là thật.

Mới đây, một câu chuyện về việc gửi "nhầm" ảnh cưới xảy ra tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Cụ thể, vào cuối tháng 4 vừa qua, Tiểu Khả cùng chồng sắp cưới của mình (tại Vũ Hán, Hồ Bắc) có đi chụp ảnh cưới tại một studio trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Sau khi chụp xong, nhân viên của studio hỏi địa chỉ để gửi album ảnh đến nhà. Thế nhưng, album ảnh cô và chồng sắp cưới nhận được lại là bức ảnh cưới Tiểu Khả chụp cùng với người yêu cũ.

Thông tin từ wenxuecity cho biết, bốn năm trước, Tiểu Khả và người yêu cũ cũng chụp ảnh cưới tại studio này, tuy nhiên không lâu sau đó cặp đôi đã chia tay. Do đó, cô nàng quyết định không lấy album ảnh và yêu cầu studio hủy bỏ chúng.

Chia sẻ với truyền thông ngày 1/6, Tiểu Khả cho biết: "Các nhân viên ở đây đã đồng ý làm theo yêu cầu của tôi. Thế mà chẳng hiểu sao giờ họ lại chuyển tới cho tôi những bức ảnh này. Chồng sắp cưới của tôi đã nhìn thấy, và anh ấy cảm thấy vô cùng tức giận. Điều này cũng khiến tôi bị hiểu nhầm và tình cảm giữa 2 người đang dần sứt mẻ".

Ảnh minh họa.



Bên phía studio cho hay, nữ nhân vật chính trong các bức ảnh cưới đều là Tiểu Khả, nhưng nhân viên lại không nhìn kỹ chú rể. Ngoài ra, hiệu ảnh mới sửa chữa lại kho lưu trữ nên mới dẫn đến sai sót không đáng có này. Đại diện studio cũng cho biết sẽ chịu trách nhiệm về lỗi của mình. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ điều tra và xác minh việc Tiểu Khả từng đề nghị hủy ảnh cưới cũ nhưng không được thực hiện.

Hiện tại, các bên vẫn đang thảo luận để đưa ra giải pháp phù hợp. Vụ việc đã thu hút nhiều sự chú ý cùng những bình luận hài hước như: "Studio nào mà hay thế", "Bài học rút ra là đổi chú rể thì nên đổi luôn studio để tránh nhầm lẫn", "Có vẻ như cô gái rất thích studio này, chụp ảnh cưới với người yêu cũ rồi với chồng đều chọn 1 chỗ", "chủ studio là người yêu cũ của cô dâu đúng không"...

