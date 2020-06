Chú rể nhọ nhất thế giới: Về phòng tân hôn phát hiện vợ đang ôm hôn bạn thân đắm đuối

Từ trước đến nay, trong tình yêu và hôn nhân luôn tiềm ẩn nhiều tình huống oái oăm. Tuy nhiên, nếu phát hiện ra mình bị lừa dối ngay trong ngày trọng đại nhất, và kẻ thứ ba không ai khác lại chính là bạn thân thì biết phải làm sao?



Tình huống của anh chàng đến từ Trung Quốc này chính là một ví dụ. Trong ngày cưới, chú rể đã mời hết bạn bè thân thiết đến chung vui. Sau đó, anh ở lại chúc rượu cùng bạn bè, cô dâu ngồi đợi trong phòng tân hôn.

Cứ ngỡ chỉ một lát nữa sẽ là những giây phút ngọt ngào và đáng nhớ của cặp đôi. Tuy nhiên, mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn với những gì mọi người tưởng tượng.

Cô dâu hồn nhiên ôm hôn trai lạ trong phòng tân hôn.



Khi đã đón tiếp xong xuôi hết khách khứa, chú rể háo hức trở về phòng để gặp người mình thương. Thế nhưng, vừa mở cửa phòng ra, anh chàng này suýt ngất tại chỗ khi chứng kiến vợ mình đang đắm đuối hôn trai lại. Thậm chí, cả 2 còn say đắm đến nỗi "lăn giường" mà không hề phát hiện mình đã bị chính chủ "bắt gian" ngay tại trận.

Thậm chí, cả 2 còn say đắm đến nỗi "lăn giường"...

...không hề phát hiện mình đã bị chính chủ "bắt gian" ngay tại trận.



Nhìn cảnh tượng này, chú rể cười như mếu vì không thể ngờ mình lại rơi vào cảnh tượng bị "cắm sừng" ngay ngày cưới, ngay trong phòng tân hôn. Éo le thay, khi người con trai kia ngẩng mặt lên, chú rể càng thêm đau đớn khi phát hiện đây không phải ai xa lạ mà chính là một trong những đứa bạn thân của mình.



Không thể chấp nhận được cảnh tượng này, trong cơn thịnh nộ chú rể đã hô hoán hết khách khứa, người thân và bạn bè xông vào trói người con trai và đánh cho một trận tơi bời.

Chú rể đã hô hoán hết khách khứa, người thân và bạn bè xông vào trói người con trai và đánh cho một trận tơi bời.



Người con trai bị đánh đau đớn, dù cô dâu hết lòng can ngăn nhưng chỉ như đổ dầu vào lửa. Qua hôm nay, tình yêu và tình cảm bạn bè đều mất hết, không biết chú rể sẽ phải vượt qua cảnh tượng này bằng cách nào.

Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ