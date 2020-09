Lần đầu được cưới: Chủ rể quên luôn nhà gái lẫn tên bố vợ cùng pha xử lý khiến CĐM 'không đỡ nổi'

Đám cưới vốn là chuyện trọng đại nhất đời người. Vì vậy, cô dâu chú rể có quá nhiều việc phải lo toan, từ khách khứa, cỗ bàn đến mời mọc người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều việc chồng chất khiến họ dễ rơi vào tình trạng khi nhớ khi quên. Tuy nhiên, quên toàn những điều quan trọng và cần thiết như chú rể này thì quả là hiếm thấy.

Mới đây, trên MXH truyền nhau đoạn clip ngắn ghi lại cảnh rước dâu 'dở khóc dở cười' của nhà trai. Chuyện là, chú rể hăm hở dẫn đầu dàn rước dâu tới nhà gái. Thế nhưng nửa ngày vẫn chưa đến nơi chỉ vì chú rể quên mất đường đến nhà cô dâu, thậm chí quên luôn cả tên bố vợ.

Đoạn clip được chia sẻ

Từ đoạn clip có thể thấy, chú rể mặc áo dài trắng, tay cầm hoa cưới nhưng phải đi bộ để hỏi đường tới nhà vợ. Vụ việc này đã được bạn chú rể quay lại và chia sẻ lên mạng.

Khi cố nhớ địa chỉ nhà vợ nhưng không thành, chú rể bắt đầu nghĩ sang cách hỏi tên bố vợ. Ở quê cứ hỏi kiểu này thì 9/10 sẽ được chỉ đúng nhà. Thế nhưng, chả hiểu áp lực hay đãng trí thế nào mà chú rể quên béng luôn cả tên bố vợ khiến đoàn rước dâu chỉ biết câm nín.

Không thể nhịn nổi cười, bạn chú rể đã trêu chọc giới thiệu khi quay clip: “Đây là chú rể H., quên nhà bố vợ, đang phải đi tìm. Chú rể đang đi hỏi người dân, gọi bố vợ ra đón. Thanh niên quên cả tên bố vợ, quên luôn đường vào nhà vợ. Lần đầu cưới hơi bỡ ngỡ”.

Ảnh cắt từ clip

Khi thấy một người đi đường, chú rể đã nhanh chóng chạy ra hỏi. Theo như lời bạn bè bình luận trong đoạn clip, họ bảo chú rể rằng: “Ra hỏi chú là chú ơi chú có phải đi ăn cỗ nhà cháu không? Mặt rất hoang mang”.

Nếu cả xóm cả làng hôm đó có 1 đám cưới còn may, chứ mấy đám cưới thì không biết bao giờ chú rể mới tới nơi. Còn cô dâu và bố vợ, họ hàng nhà gái khi biết chuyện liệu có cảm thấy phật lòng hay không?

Hiện đoạn clip vẫn được chia sẻ rầm rộ, thu hút nhiều sự chú ý.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ