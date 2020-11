Chú rể toát mồ hôi khi thực hiện thử thách làm bài Test listening IELTS, đón dâu hay đi về đây?

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên sống sót thần kỳ dù bị bánh xe container chèn qua đầu nhờ mũ bảo hiểm siêu bền

Cố gắng len vào khe hẹp giữa xe container và lề đường, thanh niên gặp phải tai nạn thảm khốc và bị bánh xe container chèn qua đầu nhưng vẫn may mắn sống sót nhờ chiếc mũ bảo hiểm siêu bền.