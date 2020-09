Tai nạn thương tâm: Chủ thầu bị thang máy đè vào cổ tử vong khi đang thi công

Theo nguồn tin mới nhất từ báo Giao thông, Công an quận Ba Đình ( Hà Nội ) cho biết, đang thụ lý vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 29/9, một người đàn ông đang thi công lắp đặt thang máy tại ngôi nhà phường Vĩnh Phúc (quận Ba Bình). Trong lúc vận hành thì thang máy bất ngờ rơi xuống dẫn đến tai nạn thương tâm.

Ít phút sau cơ quan chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, sinh năm 1981, quê ở Bắc Ninh. người đàn ông này là chủ thầu công trình.

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng thời gian xảy ra tai nạn, nạn nhân đang kiểm tra ở tầng 5 thì thấy thang máy có dấu hiệu trục trặc. Nạn nhân liền đưa đầu vào để gọi thợ từ tầng 1 lên kiểm tra thì ròng rọc thang máy rơi xuống thắt vào cổ. Thang máy đúng lúc đi qua đè vào cổ dẫn đến tử vong.

Đến khoảng 21h cùng ngày, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương. Cơ quan điều tra vẫn đang làm việc để làm rõ hơn nguyên nhân.

Trước đó vào tháng 9/2017 tại Hà Nội cũng xảy ra sự việc tương tự. Một nam nhân viên nhà hàng chả cá trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tử vong do mắc kẹt đầu trong thang máy vận chuyển thức ăn gây hoang mang.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hồng Minh (SN 1998, quê ở Lý Nhân, Hà Nam).

Theo nhân chứng kể lại, thời điểm đó, do chiếc thang máy vận chuyển thức ăn của nhà hàng bị mắc kẹt, Nguyễn Hồng Minh đã chui nửa người vào trong thang, ngửa cổ lên kiểm tra thì bất ngờ chiếc thang sập xuống đè trúng đầu dẫn đến tử vong.

