Tạm đình chỉ Chủ tịch HĐND xã ở Thái Bình sau khi bị bắt quả tang đánh bạc

Tin tức mới nhất ngày 6/9, tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xác nhận, một lãnh đạo của xã này đã bị bắt quả tang khi đang đánh bạc.



Theo ông Tân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình vừa gửi thông báo cho đơn vị về việc ông Nguyễn Quang Huy - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Lạc bị bắt quả tang, bị khởi tố và điều tra về hành vi đánh bạc.

Nơi công tác của Chủ tịch HĐND xã Vũ Lạc.



Được biết, địa điểm đánh bạc là nhà một công an viên kiêm trưởng Đài phát thanh xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương. Tại đây, cơ quan công an còn thu giữ khoảng 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.



Ông Tân cho biết: “Ngay khi nhận thông báo của Công an huyện Kiến Xương, Đảng bộ xã Vũ Lạc đã họp và báo cáo lên cấp trên. Các ban, ngành thống nhất, đình chỉ tư cách đại biểu HĐND, tạm đình chỉ Phó Bí thư Đảng ủy xã với ông Huy. Chúng tôi chờ cơ quan điều tra có kết luận sẽ xử lý các bước tiếp theo...", theo báo Nghệ An.



Như vậy, hiện ông Huy đang bị Như vậy, hiện ông Huy đang bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ cho công tác điều tra của Cơ quan Công an.



Được biết trước đó, nhờ người dân thông báo, khoảng đầu tháng 9 các trinh sát Công an huyện Kiến Xương đã bất ngờ ập vào kiểm tra nhà cán bộ công an viên kiêm trưởng Đài phát thanh xã Vũ Lễ, phát hiện nhiều người đang đánh bạc bằng hình thức chơi bài tú lơ khơ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ