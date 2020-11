Xác minh vụ chủ tịch hội nông dân xã ở Bạc Liêu lừa hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi và tung ảnh nóng

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Xe máy lấn làn đâm trực diện vào xe ô tô đi ngược chiều

Giữa một hàng xe ô tô đang lưu thông, một thanh niên đi xe máy đột ngột tăng tốc với hi vọng vượt lên mà không ngờ rằng mình đã lấn sang làn đường bên cạnh để rồi tai nạn thương tâm xảy ra.