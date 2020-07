Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Khỏi động lại hệ thống phòng dịch, chuẩn bị nhân, vật lực chống dịch

Trong cuộc họp có đề cập đến tình hình nhiều người đi từ Đà Nẵng về, trong đó có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Trong buổi họp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao các đơn vị, quận, huyện, thị xã đã bám sát chỉ đạo Trung ương, Chính phủ và Thành ủy, HĐND, UBND TP Trong việc triển khai các nội dung toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Chung cũng nhận định, diễn biến dịch COVID-19 trong thời gian tới rất phức tạp. Vì thế, đề Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị tất cả sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã khởi động lại toàn bộ các hoạt động của các Ban Chỉ đạo và đội phản ứng nhanh phòng chống COVID_19, các công tác chuẩn bị nhân lực, vật lực chống dịch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu trong cuộc họp

Ông Chung nhấn mạnh, các quận, huyện phát hiện dịch phải triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như giai đoạn trước đã thực hiện. Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã khi nhận được yêu cầu xác minh bệnh nhân từ các địa phương thì cần phải chủ động thực hiện ngay, không cần báo cáo lên các cơ quan cấp trên.

Về giáo dục, Chủ tịch Chung đề nghị Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi THPT năm 2020/ Đồng thời, quán triệt triển khai khởi động toàn bộ các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường như sát khuẩn, đo thân nhiệt. Đặc biệt tiến hành rà soát các trường hợp học sinh đi Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế từ đầu tháng 7 đến nay. Sở cũng cần chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tuyển sinh trực tuyến đầu cấp lớp 1 và lớp 6.

Liên quan đến trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Hà Nội, trong sáng ngày 29/7, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã tiến hành phong tỏa khu vực ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) - nơi ca nghi mắc COVID-19.

Theo nguồn tin từ Báo Người lao động, trường hợp này từng đi du lịch với gia đình đến Đà Nẵng. Sau đó về Hà Nội tiếp tục làm việc bình thường. Đến 23/7 có biểu hiện ho, sốt nhẹ từ 37,5 - 38,2 độ C kèm có đờm đặc.

Ngày 28/7 đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khám sàng lọc và được hướng dẫn nhập viện để cách ly (chụp XQ có hình nhả nhiều ổ viêm nhỏ rải rác 2 phổi). Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 29/7 dương tính với virus SARS-CoV-2.

