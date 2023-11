Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết phường Tương Mai (quận Hoàng Mai)

Tối 6/11, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Tương Mai

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của Thủ đô và quận Hoàng Mai, phường Tương Mai đang từng bước đô thị hóa; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển; đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. 10 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách phường đạt hơn 19 tỷ đồng (125,61%) chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 quận giao. 20/20 Tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa; 8.206/8.877 hộ đạt gia đình văn hoá (đạt tỷ lệ 92,4%).

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân phường Tương Mai

Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được phát động sâu rộng. Năm 2023, phường Tương Mai được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục THCS mức độ III. Đáng chú ý, có 99,9% học sinh đỗ tốt nghiệp vào lớp 10 với kết quả cao đứng thứ Nhì quận Hoàng Mai.

20/20 Tổ dân phố đã đăng ký 23 đoạn đường tuyến ngõ phố; xóa 08 tụ điểm chân rác thành những điểm trồng cây xanh, vui chơi; thực hiện tốt mô hình biến rác thải thành tiền; lắp đặt 01 trạm rác văn minh; duy trì đội xung kích tại 20 Tổ dân phố thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh... và đặc biệt Tổ dân phố số 18 đã thực hiện xây dựng mô hình “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu”.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Tương Mai

Phát huy truyền thống "Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”, nhiều năm qua, nhân dân phường Tương Mai tích cực tham gia ủng hộ xây dựng các quỹ. Năm 2023, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 109,775 triệu đồng; Quỹ Vì Người nghèo: 111,349 triệu đồng; Quỹ Người cao tuổi: 104,458 triệu đồng; Quỹ khuyến học: 158,045 triệu đồng…Trong năm, đã thăm hỏi, tặng quà cho 354 thương binh, gia đình chính sách, tổ chức mừng thọ cho 746 cụ cao tuổi; tặng quà cho 59 học sinh nghèo vượt khó, 85 hộ gia đình khó khăn; đỡ đầu hỗ trợ học tập thường xuyên cho 30 trường hợp con hộ nghèo, con hộ khó khăn với số tiền từ 500.000đ đến 1.500.000đ/tháng/học sinh. Hỗ trợ cho hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Tính đến nay, đã giảm 01 hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo, hiện phường không còn hộ nghèo và còn 6 hộ cận nghèo.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định: Đoàn kết là một truyền thống quý báu và là bài học lớn của cách mạng Việt Nam; Đoàn kết là nhân tố làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Trải qua hơn 20 năm, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay lại càng có ý nghĩa đặc biệt khi quận Hoàng Mai vừa tròn 20 năm thành lập.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh trao quà tặng các cán bộ tiêu biểu

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã điểm lại những kết quả nổi bật của Thành phố trong 10 tháng đầu năm 2023. Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định: “Trong những thành tích chung của Thủ đô có sự đóng góp rất quan trọng của quận Hoàng Mai, trong đó, có Liên tổ dân phố phường Tương Mai”.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao quà tặng các cán bộ tiêu biểu

Cảm ơn, ghi nhận và biểu dương những đóng góp, sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đã đạt được của Liên tổ dân phố phường Tương Mai, để tiếp tục lập thành tích chào mừng các sự kiện đặc biệt của năm 2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh kêu gọi toàn thể Nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, cùng nhau xây dựng Liên tổ dân phố ngày càng phát triển, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là với những hộ còn gặp khó khăn; chăm lo công tác giáo dục để con em không mắc vào tệ nạn xã hội; cùng nhau bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử trong gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm Văn hiến - Anh hùng; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai Phạm Ngọc Tiến trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp, các ngành và Nhân dân cần tổ chức và tham gia thực hiện tốt các hoạt động nhằm bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; xây dựng Liên tổ dân phố kiểu mẫu để Nhân dân đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi và an toàn.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh và lãnh đạo Thành phố, quận Hoàng Mai chung vui tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Tương Mai

Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động hiệu quả hơn nữa nhằm huy động mọi nguồn lực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển Thủ đô bền vững.

Vương Vân