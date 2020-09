Chủ tịch UBND xã lên tiếng về vụ hai mẹ con bị sát hại ở Nghệ An: 'Nghi phạm là người nghiện ma túy'

Ngày 26/9 chia sẻ với phóng viên Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật , ông Lô Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Ông cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn là vào khoảng 8h30 ngày 24/9, tại bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong. Lúc đó người dân nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của chị Lô Thị Ch.(SN 1999) và mẹ chồng là bà Vi Thị C nên lập tức chạy đến. Tại đây người dân kinh hoàng phát hiện hai mẹ con bà C đã nằm trên vũng máu ở sàn nhà, trên người có nhiều vết thương. Cả 2 được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng chị Ch. bị thương nặng đã không qua khỏi, còn bà C. bị thương vô cùng nặng.

Khu dân cư ở xã Cắm Muộn nơi xảy ra vụ án mạng

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã bắt đầu vào cuộc điều tra. Qua điều tra ban đầu đã xác minh được đối tượng gây án là Vi Văn Cư (SN 1989 ngụ tại địa phương). Người dân khẳng định đã thấy hắn trốn vào rừng với một khẩu súng kíp.

Chủ tịch UBND xã cho biết, đối tượng Cư là một người nghiện ma túy đang nằm trong danh sách theo dõi của công an xã. Cách đây mấy năm Cư gặp một tai nạn từ đó đã trở thành người có dấu hiệu không bình thường, nóng giận thất thường.

Ông Tùng cũng tiết lộ gia đình nghi phạm và nạn nhân ở cạnh nhau tuy nhiên trước giờ 2 gia đình chưa từng có mâu thuẫn. Thậm chí giữa 2 nhà còn có mối quan hệ họ hàng, chính vì vậy nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này đang được điều tra làm rõ bởi có rất nhiều tình tiết uẩn khúc.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Tùng cũng cho biết, trong quá trình truy bắt đối tượng Cư, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng này đang nằm trong rừng, Sức Khỏe yếu trong túi có nắm lá ngón. Mặc dù đã rất cố gắng cứu chữa nhưng đối tượng đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Phương Hoa/SKCĐ