Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình đã qua đời vì nhiễm trùng máu sau thời gian ứng cứu người dân vùng lũ

Clip: 2 thanh niên tự ngã sấp mặt khi cố chạy thoát khỏi sự truy đuổi của các chiến sĩ CSCĐ

Tình huống tai nạn xảy ra trong tối ngày 10/11. Xe máy chở 2 thanh niên phóng tốc độ cao nhằm chạy trốn sự truy đuổi của các chiến sĩ cảnh sát cơ động đã tự gây tai nạn cho chính mình khi đâm vào đuổi xe ô tô.