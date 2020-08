Lấy lý do trời mưa không cùng đoàn tham gia chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch xã bị đình chỉ 15 ngày

Theo nguồn tin từ PLO, quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Viên Đình Nam được UBND TP Sầm Sơn đưa ra vào ngày 6/8.

Cụ thể, đêm 5/8, TP Sầm Sơn tiếp nhận thông tin bà Đ.T.H. (54 tuổi, trú tại khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, Sầm Sơn) đi Đà Nẵng về Thanh Hóa trên chuyến xe của nhà xe Kim Chi. Đây là chuyến xe đã chở bệnh nhân 620 ở Hà Nam nghi nhiễm COVID-19.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra dịch tễ phát hiện 13 người tiếp xúc gần với bà H., trong đó có 11 người ở khu phố Nam Bắc và 2 trường hợp ở xã Quảng Hùng nên nhanh chóng chỉ đạo ngành y tế xuống rà soát, thực hiện cách ly các trường hợp liên quan.

Xác định chống dịch là công tác hàng đầu trong thời điểm này nên lãnh đạo TP Sầm Sơn đã điện thoại cho ông Nam - Phó Chủ tịch xã Quảng Hùng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phòng dịch. Thế nhưng, ông Nam lại lấy lý do trời mưa nên không cùng đoàn tới gia đình người có tiếp xúc gần được.

Thanh Hóa lập chống kiểm soát dịch bệnh

Ngay sau đó, sự việc này được báo cáo lên Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn. Đến sáng ngày 6/8, UBND TP Sầm Sơn ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nam trong vòng 15 ngày.

Liên quan trường hợp của bà H., theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 : NGày 27/7, bà H. bắt xe khách từ Đà Nẵng về Thanh Hóa. Sáng hôm sau, bà H. xuống xe tại khu vực Lưu Vệ (thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương).

Tiếp đó, bà H. đi xe máy về nhà ở phường Quảng Vinh (Sầm Sơn). Đến ngày 3/8, bà H. đến trạm y tế kiểm tra vì thấy có biểu hiện ho, sốt.

Ngay sau đó, bà H. được chuyển đến bệnh viện đa khoa TP Sầm Sơn. Đến nay bà H. được cách ly và theo dõi tại Bệnh viện . Đến ngày 5/8, bà H. được xác định dương tính lầ 1 với COVID-19.

Ngay khi nhận được thông tin này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Sầm Sơn ngay sau đó đã truy dấu vết và xác định 13 trường hợp có tiếp xúc gần (F1) với bà Đ.T.H. và đã đưa tất cả các trường hợp này đi cách ly tập trung, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19.

Đến trưa ngày 6/8, lực lượng chức năng đã lập các chốt kiểm soát để phòng chống dịch. Hiện công tác phòng dịch đang được triển khai chặt chẽ, theo đúng quy trình.

