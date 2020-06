Chưa đầy 4 năm phát hiện đến 3 vụ trẻ em chết thương tâm sau khi mất tích bí ẩn ở Việt Nam

Bé trai 5 tuổi ở Nghệ An được phát hiện tử vong sau khi mất tích bí ẩn không phải là trường hợp đầu tiên. Trước đó vào năm 2016 và 2017 cũng từng xảy ra 2 vụ án tương tự.

Vụ bé tra 11 tuổi bị bắt cóc, sát hại tại đồi dương ở Bình Thuận tháng 4/2016

Chiều ngày 4/4/2016, gia đình không thấy cháu P.K.U.N (11 tuổi, KP.6, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) về nhà sau giờ tan học nên nháo nhác đi tìm và trình báo Công an. Nhận được tin báo, cơ quan điều tra vào cuộc phối hợp với gia đình tìm kiếm nạn nhân.

Tối cùng ngày, anh Phan Khắc Dũng (46 tuổi, bố cháu N.) nhận được tin nhắn yêu cầu đưa tiền chuộc 200 triệu đồng để chuộc con. Đầu dây bên kia nhắn, phải nộp trước 60 triệu đồng tại quán ăn trong hẻm ở thị trấn thì sẽ thả con tin.

Đến rạng sáng ngày 5/4/2016, anh Dũng lại nhận được tin nhắn yêu cầu đưa thêm 160 triệu đồng. Địa điểm giao nhận là ở một khách sạn tại TP Phan Thiết (Bình Thuận). Tuy nhiên, khi anh đến thì không gặp ai, gọi điện vào số điện thoại thì không liên lạc được.

Người nhà đau đớn bên linh cữu nạn nhân

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc điều tra. Qua rà soát phát hiện Nguyễn Bảo Vũ (SN 1992, ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) là người tiếp xúc với cháu N. cuối cùng. Qua đấu tranh, đến tối ngày 6/4/2016, cơ quan chức năng xác định được Vũ là nghi phạm gây án và nơi giấu bé N.

Sáng ngày 7/4/2016, cơ quan điều tra phong tỏa khu đồi dương nằm sát biển ở xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong) tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ bé trai 11 tuổi bị bắt cóc sát hại dã man. Hiện trường cách khu dân cư và cách nhà nạn nhân khoảng 10km.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai, chơi thân với anh trai nạn nhân và đã nhiều lần đến nhà chơi, ngủ lại. Biết gia đình bạn mới bán vườn thanh long có tiền nên nảy sinh ý định bắt cóc trm trai bạn để đòi tiền chuộc.

Chiều ngày 4/4/2016, Vũ đón bé N. rồi đưa cháu đến đồi dương khống chế, trói lại. Do cháu N. la hét, sợ bị phát hiện nên Vũ dùng dây đai học võ siết cổ nạn nhân đến chết.

Thấy N. đã chết, Vũ cởi quần áo, giày ném đi và chôn nạn nhân Theo lời khai của vũ, sáng 7/4, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong đống cát, đang trong giai đoạn phân hủy.

Vụ bé trai 6 tuổi ở Quảng Bình bị bắt cóc, sát hại dã man tháng 7/2017

Vụ án cháu N. (11 tuổi) bị bắt cóc, sát hại chưa kịp chìm xuống thì vào đầu tháng 7/2017, dư luận thông tin một bé trai tuổi ở Quảng Bình mất tích rồi bị sát hại. Nạn nhân được xác định là cháu Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn).

Cụ thể, chiều ngày 3/7/2017, Công an thị xã Ba Đồn tiếp nhận thông tin và đơn trình báo của vợ chồng anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo (bố mẹ cháu Nghĩa, ở cùng địa chỉ trên) về việc con trai bị mất tích ngay khu vực sân nhà mình.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Cơ quan chức năng tổ chức lực lượng, phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm tung tích bé gái. Đến sáng ngày 8/7/2016, anh Trần Minh Phương (33 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố Tiền Phong, phường Quảng Long) đi thả lưới đánh cá thì phát hiện thi thể bé trai 6 tuổi. Hiện trường phát hiện thi thể cách nhà nạn nhân khoảng 1,5km.

Công an tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương ở ngực, nghi bị đâm. Cách đó không xa còn phát hiện ở hiện trường một cây dao bị gãy mất một phần lưỡi.

Vụ bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang ở Nghệ An tháng 6/2020

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quỳnh Lưu đã phối hợp với gia đình tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều ngày 9/6 thì phát hiện thi thể cháu Đô trong căn nhà hoang cách nhà nạn nhân khoảng 10km.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trong, Công an huyện Quỳnh Lưu đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Cháu Đô chết thương tâm sau 2 ngày mất tích



Trong ngày 9/6, Công an huyện Quỳnh Lưu khoanh vùng được nghi phạm, triệu tập đến trụ sở làm việc. Danh tính nghi phạm được xác định là Đào Ngọc Hoàng (học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4). Hoàng là hàng xóm nhà cháu Đô.

Đến sáng ngày 10/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị đã có lời khai bước đầu của nghi phạm. Theo đó, nam sinh gây ra vụ việc theo trò chơi trong game.

Vị lãnh đạo Công an nói, nam sinh thường xuyên chơi game nên đã bắt cóc cháu Đô với động cơ à giấu cháu bé, rồi sau đó có ý định sẽ đưa cháu về với ý tưởng là mình là người có công tìm ra cháu. Nhưng khi thấy gia đình cháu Đô và Công an đi tìm nhiều nên sợ không dám đưa cháu vè. Chính điều đó đã gây ra cái chết thương tâm của cháu Đô.

Theo bố nạn nhân, nam sinh này nghiện game. Trước đây từng cắm xe điện lấy tiền trả nợ nhưng về nói dối bố mẹ là bị mất. Cô giáo chủ nhiệm cho biết, Hoàng có học lực trung bình, ở lớp hòa đồng nhưng có biểu hiện ngiện game.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ

