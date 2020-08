Địa Tạng Phi Lai Tự: Thì ra Việt Nam cũng có một chốn bình yên đến thế!

Chùa Địa Tạng Phi Lai (Địa Tạng Phi Lai Tự) là một địa danh nổi tiếng tại thôn Ninh Trung, thuộc xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ẩn mình giữa rừng thông, chùa được mệnh danh là điểm nhấn của du lịch tâm linh của cả vùng bởi nét đẹp thanh bình và an yên mà du khách cảm nhận được mỗi khi ghé qua.

Khi đặt chân tới chùa, du khách không chỉ chiêm bái, mà còn như tìm được những nốt lặng trong cuộc sống - cảm nhận những nét đẹp của thiên nhiên giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ thanh vắng.

Chùa Địa Tạng Phi Lai còn có tên tiếng Nôm là Chùa Đùng. Chùa chỉ cách thành phố Hà Nội 60km về phía Nam - được đánh giá là một trong những địa điểm lý tưởng các bạn trẻ có thể 'đưa nhau đi trốn' ngay trong ngày. Hiện, các du khách có nhu cầu ghé thăm địa điểm đặc sắc này, có thể sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe Limousine rất thuận lợi.

Được biết, giá vé di chuyển từ Hà Nội tới chùa bao gồm tất cả chi phí có giá 100.000đ/ 1 lượt/ 1 chiều. Xe khởi hành vào tất cả các ngày trong tuần theo 3 lộ trình giúp cho du khách có thể dễ dàng chọn được điểm đón phù hợp nhất với vị trí của mình từ trong nội thành.



Cụ thể, xe khởi hành từ Hà Nội đi chùa Địa Tạng Phi Lai Tự vào các giờ cố định lúc 6:30, 13:30 và 17:30. Chiều ngược lại khởi hành vào các giờ 5:30 và 17:30. Theo 03 lộ trình tiện lợi, các du khách có thể lựa chọn điểm đón phù hợp nhất với vị trí của mình tại Hà Nội để di chuyn tới Địa Tạng Phi Lai Tự tại Hà Nam. Thông tin cụ thể về 3 lộ trình như sau:





Lộ Trình 1: 44 Lý Thường Kiệt - Rạp xiếc Trung Ương - Đối diện Bệnh viện Bạch Mai - 1147 Giải Phóng - Hà Nam - Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự

Lộ Trình 2: Viện 103 Hà Đông - Khu đô thị Xa La - Khu đô thị Đại Thanh - Khách sạn Mường Thanh Linh Đàm - Hà Nam - Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự



Lộ trình 3: Sân Bay Nội Bài - Công Viên Cầu Giấy - Đối diện Bến xe Mỹ Đình - Cổng sau Kaengnam - Big C Thăng Long - Hà Nam - Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự



Du khách có thể liên hệ số hotline 19008966 để đặt lịch, đặt vé xe và tham khảo thêm thông tin về dịch vụ của nhà xe.



Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự - Ngôi chùa nghìn năm tuổi



Chùa Địa Tạng nằm trọn trong lòng dãy núi Phi Lai (thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) - Chính bởi vị trí này, Chùa được gọi là Địa Tạng Phi Lai Tự. Chùa tựa lưng vào núi. Núi mang thế ngai vàng, hai bên là tả thanh long, hữu bạch hổ. Núi cõng rừng già trên lưng, cõng những rừng thông hoang sơ, tươi mát tựa thuở ngàn năm thiên nhiên ngưng tụ, cõng những bí mật về lịch sử nghìn năm trước cả thời đại Lý – Trần của dân tộc.

