Chùa Kỳ Quang 2 gỡ niêm phong hầm lưu giữ tro cốt và sắp xếp lại tên để người dân dễ dàng nhận diện

Thượng tọa Thích Quang Thạch - người chịu trách nhiệm điều hành mới của chùa Kỳ Quang 2 thay cho hòa thượng Thích Thiện Chiếu cho biết, hiện phần lớn các hũ tro cốt này đều bị mất thông tin. Để người dân dễ dàng nhận diện được đâu là hũ tro cốt thân nhân của mình thì sáng nay nhà chùa đã gỡ bỏ niêm phong hầm thờ và cho người sắp xếp lại theo từng loại, từng vị trí.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh thông tin báo chí về kế hoạch tổ chức cho người dân nhận diện các hũ cốt

Việc sắp xếp này sẽ được giám sát bởi đại diện của người dân, chính quyền địa phương và Ban trị sự giáo hội Phật giáo quận Gò Vấp. “Chúng tôi sẽ sắp những hũ cốt theo từng loại. Ở đây có rất nhiều loại hũ cốt như hũ bằng đá trắng thì có loại lớn, loại nhỏ rồi có hũ bằng đá sành. Chúng tôi sẽ sắp xếp phân loại ra hết. Riêng các hũ cốt có hình ảnh và không có hình ảnh chúng tôi sẽ để riêng. Đó là Cách làm ban đầu để người dân nhận diện trước”.

Hầm lưu trữ tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2

Thượng tọa Thích Quang Thạch cũng cho biết thêm, ngày mai 8/9 nhà chùa có thể sẽ tổ chức cho người dân đến nhận diện các hũ tro cốt của người thân.

Hiện hầm lưu trữ tro cốt của chùa Kỳ Quang 2 có tới 883 hũ tro cốt, trong đó có 302 hũ bằng sành có từ trước năm 1975, 108 hũ có hình bài vị, 473 hũ cốt không có bài vị và hình ảnh. Nhà chùa cũng cho biết nguyên nhân bị mất thông tin này là do quá trình tu sửa chùa.

Chùa Kỳ Quang 2 mở khu nhận tro cốt cho người dân

Theo Phương Hoa/SKCĐ