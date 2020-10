Ấm lòng tình người trong mưa lũ tại miền Trung, người dân đội mưa, ngày ăn 1 bữa để đi cứu trợ

Ngày 20/10 Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Bình đã thống kê, hiện mưa lũ đã làm ngập khoảng 100.000 nhà dân và các trụ sở cơ quan nhà nước, trạm y tế, trường học... trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó tập trung nhiều nhất tại các huyện Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn, Quảng Ninh, Quảng Trạch.

Tình cảnh miền Trung hiện nay, nước ngập trắng xóa, nhiều nhà dân bị cô lập hoàn toàn

Việc cứu trợ diễn ra khó khăn hơn vì nước lũ dâng cao kèm mưa lớn

Khu vực xã Cam Thủy, Sơn Thủy, Liên Thủy, An Thủy nước vẫn còn ngập khiến hàng chục ngàn căn nhà bị nhấn chìm khiến cho công tác cứu hộ phải diễn ra khẩn trương hơn.

Nhiều ngư dân vùng biển các xã lân cận nghe tin xã khác ngập lụt đã huy động thuyền đến nơi ứng cứu

Nhóm tình nguyện mang cano từ Đà Nẵng ra xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy để cứu trợ người dân





Rất nhiều xe cứu trợ chở theo nhu yếu phẩm đã về đến huyện Lệ Thủy để hỗ trợ người dân. Các tổ chức cá nhân làm từ thiện trên mọi miền tổ quốc không quản ngại mưa gió để vận chuyển hàng hóa đến cho những người dân trong khu vực ngập sâu.

Các xe cứu trợ mang theo nhu yếu phẩm đã được vận chuyển đến cho người dân miền Trung

Nhiều người tham gia cứu trợ dân ngập lụt đội mưa lớn, thời tiết lạnh cả ngày



Những bữa cơm vội vã của đoàn cứu trợ...

... khiến nhiều người không khỏi xót xa

Phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi của những người làm công tác cứu trợ tại vùng lũ. Mỗi ngày họ chỉ có thời gian ăn 1 bữa, thời gian còn lại đều lênh đênh trên dòng nước đục ngàu.

Tranh thủ lúc thuyền vào bờ, nhiều người cứu hộ tranh thủ ăn vội mỳ tôm sống để tiếp tục công việc

Hiện tại lũ trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy là 4.79m, trên mức BĐ3 là 2.09m, vượt mức lũ lịch sử năm 1979 là 1m. Hàng nghìn ngôi nhà tại huyện Lệ Thủy bị ngập sâu từ 3-5m, có nơi trên 5m. Trước tình hình nước lũ dâng cao, lực lượng chức năng đã kịp thời di dời khoảng 10.000 hộ dân ở các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn. Được biết, mưa lũ trong những ngày gần đây cũng đã khiến cho 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Tình hình mưa lũ tại miền Trung

Theo Phương Hoa/SKCĐ