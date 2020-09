Chùm ảnh Đà Nẵng nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu trong ngày đầu bước vào "trạng thái bình thường mới"

Từ 0h ngày 25/9, toàn TP. Đà Nẵng chuyển sang trạng thái hoạt động bình thường do kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 . Trong ngày đầu mở cửa, người dân Đà Nẵng đã đổ ra đường tận hưởng "thành phố đáng sống" hân hoan hơn bao giờ hết. Phố xá và các điểm vui chơi, giải trí nhộn nhịp trở lại.

Tuy nhiên ngày 25/9, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có” và “4 an”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TƯ của Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng văn hóa, văn minh đô thị. Tất cả các hoạt động tạm dừng để phòng, chống COVID-19 được hoạt động trở lại nhưng phải có cam kết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông điệp 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế".

Đà Nẵng lại đông đúc, nhộn nhịp sau thời gian bị đại dịch càn quét

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhận định: Việc phục hồi kinh tế sau dịch rất khó khăn, làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội như: gia tăng tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo; phát sinh các tệ nạn xã hội ...

Vậy nhưng khi tạm gạt bỏ những lo toan, người dân Đà Nẵng vẫn hân hoan đổ xô xuống đường tận hưởng những hoạt động giải trí công cộng đã "đóng băng" trong suốt hơn 1 tháng chống dịch. Những địa điểm đông đúc nhất phải kể tới bờ sông Hàn, các trung tâm thương mại, các quán bar vũ trường, cà phê, chợ đêm,...

Dưới đây là chùm ảnh Đà Nẵng nhộn nhịp trong ngày đầu bước vào "trạng thái bình thường mới":

Các địa điểm vui chơi giải trí ở Đà Nẵng lại đông đúc trở lại

Theo Thanh Thùy/SKCĐ