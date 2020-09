Mùa khai giảng 2020-2021 đặc biệt: 23 triệu học sinh đeo khẩu trang đầy đủ, không bóng bay, văn nghệ

Sáng 5/9, hơn 23 triệu học sinh trên cả nước chính thức tham gia lễ khai giảng năm học 2020-2021, đánh dấu sự bắt đầu của một năm học mới sau thời gian dịch COVID-19 càn quét mạnh trên cả nước. Cũng do dịch bệnh mà buổi lễ năm học này diễn ra đặc biệt hơn rất nhiều so với mọi năm.

Một loạt những lễ nghi như diễu hành đón học sinh đầu cấp; thả bóng bay; tập trung học sinh để tổ chức luyện tập trước ngày khai giảng; văn nghệ đều bị cắt bỏ để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh, cán bộ công nhân viên nhà trường.

Năm nay, thời gian của buỗi lễ khai giảng được tinh giản chỉ trong thời gian từ 45 phút đến 1 tiếng với những nghi thức sau: Đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, đánh trống khai trường... và một số các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tạo không khí vui tươi cho các bạn học sinh.

Mọi hoạt động đều được tổ chức đơn giản, tinh gọn nhất có thể. Công tác phòng chống dịch được nhà trường đặc biệt tập trung thực hiện sát sao theo đúng chỉ thị của Bộ Y Tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.





Chùm ảnh về lễ khai giảng năm học 2020-2021:

Toàn bộ học sinh các cấp đều phải đeo khẩu trang khi tham dự lễ khai giảng.

Sát khuẩn tay.





Đo thân nhiệt.

Ngay cả phụ huynh học sinh cũng chấp hành quy định rất nghiêm chỉnh.





Những nữ sinh xinh đẹp trong tà áo dài.





Dịch bệnh cũng không thể ngăn cản các em học sinh hân hoan đón năm học mới.





Những quy định về an toàn Sức Khỏe mùa dịch được duy trì ở mọi cấp bậc học.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ