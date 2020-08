Chùm ảnh: Người Hà Nội ... bơi trên phố

Chiều ngày 17/8, một trận mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ, đã trút xuống nhiều khu vực tại TP. Hà Nội khiến một số tuyến đường gặp tình trạng ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực ngập sâu khiến các phương tiện chết máy, người dân phải chật vật dắt xe di chuyển dưới trời mưa tầm tã.



Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đã cảnh báo, qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết và ảnh định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển từ phía Đông sang, có khả năng gây mưa rào và dông cho các quận, huyện ở Hà Nội

Từ nay đến ngày 19/8 có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cùng theo dõi những hình ảnh ghi nhận được về trận mưa lớn hiếm gặp khiến Hà Nội bỗng chốc trở thành ... ''Hà Lội'' dưới đây:

Ngã 4 Hàng Bài - Tràng Tiền ngập trong biển nước

Nhiều người dân phải tránh mưa trên vỉa hè vì không thể tiếp tục di chuyển

Ảnh chụp phía trước Tràng Tiền Plaza

Một số người dân vẫn kiên trì ''rẽ sóng'' để sớm về nhà

Không chỉ xe máy, nhiều ô tô di chuyển rất khó khăn dưới trời mưa

Cơn mưa kéo dài tới tận giờ tan tầm khiến tình trạng ùn tắc xảy ra

Nhiều tuyến phố ngập úng sau cơn mưa lớn

Cây cối đổ rạp gây cản trở việc di chuyển trên nhiều tuyến đường

Ô tô không thể di chuyển khiến nhiều tuyến đường kẹt cứng trong mưa

Những người đi bộ và những người đi xe đạp phải gồng mình trước cơn mưa lớn

Dự kiến cơn mưa còn kéo dài tới tận khuya, và sẽ tiếp tục mưa trong nhiều ngày tới

Theo Thuỳ Dương/SKCĐ