TP HCM: Chung cư với hơn 300 cư dân bị phong tỏa do 1 ca nghi nhiễm COVID-19

Sáng 1/8, cơ quan chức năng phường Đông Hưng Thuận (Quận 12, TP.HCM) cùng lực lượng y tế đang phong tỏa block 2B chung cư Thái An 2 trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận) vì có một ca nghi mắc COVID-19.

Đây là một khu dân cư đông đúc với hơn 300 cư dân. Riêng Block 2B nơi có ca nghi nhiễm COVID-19 có 116 căn hộ, hiện có 110 căn hộ đã có người sinh sống. Từ đêm qua việc phong tỏa đã bắt đầu được thực hiện. Cơ quan y tế sẽ lấy mẫu khoảng 300 người sinh sống tại tòa chung cư trên trong hôm nay. Cư dân sẽ được xét nghiệm theo thứ tự người tiếp xúc gần trước và người tiếp xúc với tiếp xúc gần sau.

Chung cư Thái An 2 nơi đang diễn ra cách ly do nghi nhiễm.

Vụ việc bắt đầu từ một ca nghi nhiễm đã cho kết quả lần 1 dương tính với virus SARS-CoV-2. Người này là nữ, 49 tuổi, đang sinh sống một mình tại tầng 6. Người này từng đi thăm mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng và về TP.HCM ngày 28/7. Ngày 29/7, được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, tối 31/7, Bộ Y tế thông tin chính thức về việc TP.HCM có thêm 3 ca mắc COVID-19. Đây là những người đã từng tới ổ dịch COVID-19 là bệnh viện Đà Nẵng.





Các trường hợp này có kết quả xét nghiệm COVID-19 bước đầu cho kết quả dương tính, đang chờ Bộ Y tế công bố. Cả 3 trường hợp là nữ, đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM).

Cụ thể, trường hợp thứ nhất 55 tuổi, làm nghề buôn bán ở Quảng Ngãi, từng chữa bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 29/6 đến ngày 22/7.

Ngày 23/7, bệnh nhân cùng người nhà đi xe cấp cứu tự thuê từ Bệnh viện Đà Nẵng vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để khám.

Cùng ngày, bệnh nhân về nhà ở quận Thủ Đức. Đến ngày 28/7, bệnh nhân cùng chồng tự khai báo y tế và được đưa vào khu cách ly tập trung tại Thủ Đức. Mẫu xét nghiệm của người vợ cho kết dương tính SARS-CoV-2, chồng âm tính.

Trường hợp thứ hai 61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, có đi thămvà đã trực tiếp chăm sóc bệnh nhân 436 tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 20/7 đến ngày 23/7.

Ngày 24/7, bệnh nhân về lại TP.HCM cùng chồng, về nhà tại quận Tân Phú. Đến ngày 26/7, bệnh nhân đã thực hiện tự cách ly y tế tại nhà. Ngày 28/7, bệnh nhân cùng chồng tự khai báo y tế và cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế quận Tân Phú, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 30/7.

Trường hợp thứ ba 57 tuổi, ở Phường 12, Quận 10, cũng đã trực tiếp chăm sóc người nhà là bệnh nhân tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ ngày 1/7 đến ngày 20/7. Đến ngày 25/7, bệnh nhân đi máy bay về TP.HCM và cách ly tại nhà.

Ngày 27/7, bệnh nhân vào Bệnh viện Quận 10 khám và đưa vào khu sàng lọc của bệnh viện. Ngày 29/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt, khó thở nên được chuyển sang khu cách ly điều trị của bệnh viện và mẫu xét nghiệm dương tính ngày 30/7.

Trước đó, ngày 29/7, TP.HCM phát hiện 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đến tối 30/7, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn, yêu cầu tạm dừng tổ chức các sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết khác...

Các tỉnh thành đang thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, TP.HCM có thêm 5 ca mắc COVID-19 và 1 ca nghi nhiễm trong cộng đồng sau hơn 3 tháng không có người nhiễm.

Hiện các ca nghi nhiễm và nhiễm đều có tiền sử liên quan tới bệnh viện Đà Nẵng - điểm nóng dịch COVID-19 hiện này có tốc độ lây lan kinh hoàng.

