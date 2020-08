Chung kết C1 2019/20: Bayern và PSG đã nói gì?

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 12: Lợn rừng khổng lồ quần nhau với hổ trên nền tuyết trắng

Trái ngược với những con lợn nhà hiền lành chậm chạp, lợn rừng sở hữu lớp da cứng, lông dày cùng 2 chiếc nhanh sắc nhọn cùng đặc tính hung dữ khiến chúng trở thành con mồi vô cùng khó xơi với ngay cả chúa sơn lâm.