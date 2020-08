Chuột chù voi tái xuất hiện sau gần nửa thế kỷ biến mất không dấu vết

Sau khi sử dụng mồi nhử, một nhóm chuyên gia đã bắt được những con chuột chù voi (loài vật đã biến mất từ năm 1973) trên bán đảo Sừng châu Phi. Câu chuyện này đang khiến giới sinh vật học thế giới vô cùng ngạc nhiên.

Nhóm nghiên cứu cho biết, chuột chù voi (Elephantulus revoilii) hay còn gọi là Somali sengi là loài động vật có chiếc mũi dài, chùm lông ở đuôi và một cặp mắt to. Chúng đã vắng bóng suốt nửa thập kỷ qua.

Theo Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Toàn cầu (GWC), mọi thông tin về loài vật này trước đây đều đến từ 39 mẫu vật được thu thập trong hàng thập kỷ và lưu giữ trong bảo tàng. Hồi năm 2019, nhóm chuyên gia đến từ Mỹ và Cộng hòa Djibouti lên kế hoạch tìm kiếm chuột chù voi khi nhận được thông tin chúng có thể đang sinh sống tại vùng núi trên bán đảo Sừng châu Phi.

Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu thông tin từ người dân địa phương kết hợp với phân tích mẫu phân ở những khu vực tiềm năng và đánh giá địa hình rồi đặt 1.259 chiếc bẫy tại 12 địa điểm trên khắp miền núi.

Nhóm nghiên cứu nhử chuột chù voi vào bẫy bằng bơ đậu phộng, bột yến mạch và men. Cuối cùng, nhóm nghiên cưu đã bắt được 12 con chuột chù voi. Theo đánh giá, việc bắt được những con chuột chù voi này sẽ mở ra cơ hội cho những nhà nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Theo một nhà khoa học trong nhóm, tất cả các vị trí tìm thấy chuột chù voi đều ở rìa núi đá có cây cỏ mọc tương đối thưa thớt, không phù hợp các hoạt động của con người. Có nghĩa là loài động vật này chưa bị phá hủy môi trường sống.

Do biết chuột chù voi còn sống ở nơi khác ngoài Somalia, nhóm nghiên cứu đề nghị Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) chuyển chuột chù voi từ danh mục "thiếu dữ liệu" trong Sách Đỏ sang danh mục "ít quan tâm".

“Chúng tôi đã phát hiện ra chuột chù voi sau nhiều năm ròng rã tìm kiếm. Chúng tôi sẽ lập tức hành động để ngăn chặn sự tuyệt chủng có thể xảy với loài này”, Robin Moore – phát ngôn viên của GWC cho biết.

Theo thông tin của Wiki, chuột chù voi thời điểm chưa xếp vào nhóm những động vật tuyệt chủng thì chúng sinh sống ở khắp khu vực phía nam châu Phi. Khi đó, con người có thể tìm thấy chúng ở hầu hết mọi loại môi trường sống, từ sa mạc Namib đến những ngọn núi đá rải rác ở Nam Phi hay các khu rừng rậm.

Chuột chù voi là loài động vật có nhiều "ham muốn". Chúng là loài động vật có vú chạy nhanh nhất, đã được ghi nhận có thể đạt đến tốc độ 28,8 km/giờ.

Chuột chù voi chủ yếu ăn côn trùng, nhện, cuốn chiếu, giun đất. Chúng dùng mũi của mình để tìm con mồi, dùng lưỡi để nhét thức ăn vào miệng, giống như thú ăn kiến. Việc ăn con mồi lớn là chuyện vô cùng khó khăn với chuột chù voi. Một con chuột chù voi sẽ phải vô cùng chật vật khi ăn một con giun đất. Nói một cách khác, chúng tốn nhiều công sức để ăn một con mồi to lớn.

