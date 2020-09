Chụp ảnh với mèo khiến các chàng khó kiếm bạn gái hơn

Trong cuộc khảo sát được thực hiện bởi các nhà khoa học, 1.388 phụ nữ dị tính tại Mỹ độ tuổi 18-24 được cho xem ảnh chàng trai da trắng khoảng 20 tuổi, chụp với mèo và không chụp với mèo. Có 2 người đàn ông và mỗi phụ nữ chỉ được xem ảnh của một người.

Sau khi xem ảnh, họ sẽ nhận xét về độ nam tính, nữ tính và khả năng sẽ tiến tới hẹn hò với chàng trai này. Những cô nàng tham gia khảo sát cũng được chia thành các loại: thích chó, thích mèo, thích cả 2 hoặc không thích con vật nào.

Những người tham gia khảo sát được cho xem ảnh đàn ông chụp ảnh một mình và chụp chung với mèo để nhận xét về khả năng hẹn hò với người đó



Kết quả, phần lớn cô gái nói rằng họ không thích hẹn hò với các chàng trai chụp ảnh với mèo. Cụ thể, có 38% cô gái cho biết sẽ hẹn hò với chàng trai này (ảnh chụp một mình), nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh anh ta chụp với mèo thì con số này đã giảm chỉ còn 33%.

Những cô gái ấy cho rằng đàn ông chụp ảnh chung với mèo thường ít hướng ngoại, dễ nổi loạn, dễ tính, cởi mở và trông ít nam tính hơn.

Những phụ nữ thích mèo, thích chó, thích cả 2 hoặc không thích cả 2 cũng đưa ra nhận xét khác nhau. Đương nhiên những cô gái tự nhận thích mèo thường thích những chàng trai đăng ảnh chụp chung với mèo hơn.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên The Conversation gồm các tác giả Lori Kogan, Giáo sư Khoa học Lâm sàng, Đại học bang Colorado và Shelly Volsche, Giảng viên Đại học bang Boise (Mỹ).

Đây là một trong những khảo sát về sự liên liên quan giữa những hình ảnh chụp với thú cưng và khả năng tiến tới mối quan hệ hẹn hò với người đó. Trước đây, từng có các nghiên cứu cho thấy phụ nữ thích những chàng trai nam tính về ngoại hình lẫn tính cách. Vì vậy mà ảnh đại diện trên mạng xã hội và các app hẹn hò là điều vô cùng quan trọng.

Các cô gái tham gia khảo sát cho rằng chàng trai chụp chung với mèo trông kém nam tính hơn

Trong cuộc khảo sát của DIY Photography hồi tháng 5, 43% người tham gia khảo sát đều cho rằng họ có thể đoán tính cách của một người dựa trên ảnh đại diện của họ.

Các nhà khoa học cũng cho rằng tính cách một người có thể được dự đoán thông qua hành vi nuôi thú cưng. Theo The Next Web, có lẽ nhiều người vẫn bị ám ảnh về việc những người nuôi mèo thường là phụ nữ yếu ớt, hoặc những người đàn ông ít nam tính và đồng tính nam thường liên quan đến nhau.

Tuy nhiên cũng cần nhớ rằng, đối tượng khảo sát này là phụ nữ dị tính, da trắng, trong độ tuổi từ 18-24 và sống tại Mỹ. Ngoài ra, lĩnh vực nghiên cứu về mối quan hệ giữa chủ và thú cưng về khả năng gây ấn tượng trên các app hẹn hò còn khá mới. Sẽ cần thêm nhiều nghiên cứu để đưa ra kết luận rõ hơn trong tương lai.

