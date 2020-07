15h hôm nay đón 219 công dân từ Guinea Xích đạo về Nội Bài, trong đó 129 người mắc COVID-19

Chuyến bay đón 219 công dân từ Guinea Xích của Vietnam Airline sẽ hạ cánh lúc 15h ngày 29/7 tại sân bay Nội Bài. Trước đó, chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 7h45p sáng 28/7 trải qua hành trình 13 giờ bay tới sân bay Bata.

Tại đây, phi hành đoàn cùng nhân viên y tế có 3 giờ để đón công dân rồi máy bay quay trở lại Hà Nội.



Dự kiến chuyến bay kéo dài 13 giờ, máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 15 giờ 10 phút chiều nay.

Công dân được mặc đồ bảo hộ để tránh lây nhiễm chéo

Chuyến bay sẽ đón 219 công dân trong đó có 129 người được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Số còn lại chưa được xét nghiệm. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện chuyến bay đón công dân đã mắc COVID-19 về nước.



Được biết, tổ bay của chuyến bay đặc biệt này được bố trí nhiều gấp đôi so với các chuyến bay bình thường (bao gồm 5 phi công, 8 tiếp viên, 2 nhân viên kỹ thuật, cân bằng trọng tải bay).

Toàn bộ công dân chờ ra sân bay

Đoàn bay và Vietnam Airlines đã xây dựng những phương án phòng chống dịch bệnh chuẩn và nghiêm ngặt áp dụng cho tất cả các chuyến bay chở hàng và chở khách về từ vùng dịch. Tuy nhiên, chuyến bay này có nhiều người bị nhiễm bệnh, vì vậy Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đã cử bác sĩ đi cùng, đồng thời mang theo thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Đường ra sân bay Ba Ta

Máy bay được ngăn thành 3 khoang phân chia hành khách theo tình trạng sức khỏe nặng hay nhẹ. Người đã xác định dương tính được bố trí ngồi khoang cuối cùng có nhân viên y tế chăm sóc.

Cơ trưởng Phạm Đình Hưng chịu trách nhiệm chuyến bay lịch sử

Các thành viên tổ bay thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh và sẽ được cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày sau khi hoàn thành chuyến bay lịch sử này.

Việt Nam chuẩn bị gì cho chuyến bay đón 120 công dân mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về nước. Video: Thanh niên