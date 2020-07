Thách thức ngăn virus lây lan chuyến bay đón 120 công dân mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về nước

Ngày 29/7, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam sẽ thực hiện chuyến bay thẳng xuyên lục địa từ Guinea Xích Đạo (Châu Phi) về Hà Nội. Chuyến bay sẽ đón 219 công dân mắc kẹt tại nước bạn nhiều tháng, trong đó có 116 người đã được khẳng định mắc COVID-19, nhiều người khác đã có triệu chứng.



Nguy cơ lây nhiễm cực cao

Buồng áp lực dương được bố trí dành cho nhân viên phi hành đoàn. Ảnh: BVCC



ThS.BS Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay, do không gian trong máy bay hẹp, số lượng người mắc bệnh nhiều, mức độ đậm đặc của virus SARS-CoV-2 trong không khí sẽ rất cao. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm cho các nhân viên y tế, phi hành đoàn cùng những công dân khỏe mạnh là rất lớn. Do đó các bác sĩ phải lên sẵn kịch bản, để hạn chế lây nhiễm trong chuyến bay.



Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã cử 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng đi cùng để kịp thời cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân.

Một trong những điều đặc biệt của chuyến bay thử thách này, lần đầu tiên Việt Nam có phòng áp lực dương trên máy bay để tiếp viên cởi bỏ khẩu trang ăn uống mà không sợ lây nhiễm.



Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết với sự giúp đỡ của Đại học Bách khoa Hà Nội, đã tạo ra buồng áp lực dương để phòng tránh lây nhiễm trong những thao tác phải tháo khẩu trang như ăn uống.



Về nguyên lý, bên trong buồng sẽ chứa áp lực dương tính. Không khí đưa vào từ bên ngoài thông qua hệ thống máy lọc Hepa đã được kiểm định hiệu quả lên tới khoảng 99%. Do đó, buồng áp lực dương này sẽ ngăn không khí nhiễm virus xâm nhập vào bên trong.

Các vật dụng cá nhân và thiết bị y tế được sắp xếp tại chỗ. Ảnh: Tiền phong



Chuyến bay đón 219 công dân từ Guinea Xích Đạo về nước sẽ lắp đặt 4 buồng áp lực dương. Buồng được thiết kế khung nhựa, vải nylon, trọng lượng chỉ khoảng 7-8 kg. Việc tháo lắp buồng cũng rất đơn giản, chỉ mất 5-7 phút để hoàn thành.



Do số lượng bệnh nhân dương tính nhiều, nên chuyến bay được trang bị nhiều thiết bị y tế gồm 2 máy thở, 2 máy khí dung, các monitor, bộ đặt ống nội khí quản và bình oxy. Các trang thiết bị này sẽ được sử dụng để tiến hành cấp cứu kịp thời trong trường hợp bệnh nhân có diễn biến xấu.



Chuyến bay giải cứu 219 công dân từ Guinea Xích Đạo về nước có nhiều khác biệt so với chuyến bay thông thường. Toàn bộ phi hành đoàn sẽ phải làm việc trong điều kiện ngặt nghèo với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho hành khách và không để lây nhiễm.



Những chuyến bay này không hạ cánh giữa đường vì tình trạng sức khỏe của hành khách, chỉ hạ cánh vì sự cố kỹ thuật. Hãng bay được miễn trách nhiệm nếu hành khách gặp rủi ro về sức khỏe.



Lực lượng phục vụ trên máy bay sẽ mặc đồ bảo hộ cấp 4 (giống chuyến bay giải cứu công dân khỏi Vũ Hán) và mặc bỉm trong suốt chuyến bay. Vietnam Airlines cũng lên phương án cho phi công và tiếp viên uống thuốc chống phơi nhiễm.

Nhân viên y tế chuẩn bị cho chuyến bay. Ảnh: Tiền phong



Trong cabin, việc bố trí hành khách theo mức độ nặng nhẹ để đảm bảo giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm. Các hành khách âm tính và dương tính sẽ được xếp ngồi tại 2 khoang riêng biệt, ngăn cách bằng rèm nhựa PVC.



Khoang cuối máy bay dành cho bệnh nhân dương tính. Cuối khoang máy bay có cáng cứu thương lắp trên ghế để phòng trường hợp sức khỏe hành khách xấu đi. Trong khoang có 2 tiếp viên, 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương túc trực. Hai tiếp viên tại khoang này sẽ không di chuyển lên khoang khác.



Thay vì đến từng ghế để phục vụ, tiếp viên sẽ cài sẵn vào mỗi lưng ghế 5 khăn ướt tẩm cồn, 1 túi rác và 1 tờ hướng dẫn hành khách trên chuyến bay. Bình oxy cầm tay được đặt tại các hàng ghế. Các ghế ngồi được phủ kín nylon.



Sau khi hạ cánh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch tiếp đón các công dân này. Cụ thể, 3 khoa bao gồm Virus - Ký sinh trùng, Nội Tổng hợp và Nhiễm khuẩn Tổng hợp sẽ tiếp nhận các bệnh nhân dương tính. Tùy tính chất và diễn biến của bệnh nhân, bệnh viện có thể sẽ bố trí thêm khoa Cấp cứu hồi sức nếu cần.



Theo kế hoạch, 7h ngày 28/7, máy bay sẽ cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội). Mất 12 tiếng để chuyến bay hạ cánh tới Guinea Xích Đạo. Tại đây, quá trình máy bay nạp nhiên liệu và công tác hướng dẫn công dân Việt Nam lên máy bay sẽ diễn ra trong khoảng 2-3 tiếng. Máy bay sẽ rời Guinea Xích Đạo lúc 16h ngày 28/7 (giờ địa phương) và hạ cánh tại Nội Bài lúc 13h10 ngày 29/7 (giờ Việt Nam).

Việt Nam chuẩn bị gì cho chuyến bay đón 120 công dân mắc COVID-19 từ Guinea Xích Đạo về nước. Video: Thanh niên