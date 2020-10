Chuyển dạ đi sinh giữa mùa mưa lũ, sản phụ ở Huế bị nước cuốn trôi, chồng gào khóc trong tuyệt vọng

Theo thông tin ban đầu, sản phụ này là người thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền, khi thấy có dấu hiệu trở dạ nên đã thuê thuyền đến Bệnh viện để sinh. Tuy nhiên thuyền sau khi đi được một đoạn thì sản phụ không may bị rơi xuống nước và bị lũ cuốn trôi.

Con sông nơi sản phụ bị mất tích

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân gần đó đã chạy đến ứng cứu nhưng do nước lũ chảy xiết, không có phương tiện cứu hộ và trang bị bên đành bất lực.

Chính quyền địa phương ngay sau khi nhận được tin báo đã cử lực lượng chức năng tích cực vào cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên nước lên cao, chảy siết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.





Hiện tại lực lượng chức năng đã tiếp cận đến khu vực xảy ra tai nạn thương tâm và gấp rút tiến hành tìm kiếm hai mẹ con sản phụ.

Chồng đau khổ gào khóc trong vô vọng

Chứng kiến vợ con bị dòng nước cuốn trôi chưa rõ tung tích, người chồng gào khóc thảm thiết trên bờ trong vô vọng. Nhiều người dân tập trung hỗ trợ và theo dõi quá trình tìm kiếm. Tại hiện trường, trời đổ mưa rất to và nước lớn, khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Your browser does not support HTML5 video.

Sản phụ bị nước cuốn trôi khi đang đi đẻ

Theo Phương Hoa/SKCĐ