Đang nhậu thì nổi hứng đi Đà Lạt, hội bạn thân Sài Gòn triển luôn trong đêm khiến dân mạng xuýt xoa

Sau vài ngày kể lại, anh Phạm Minh Đức (SN 1991, TP.HCM) không ngờ câu chuyện nổi hứng đi Đà Lạt của anh và nhóm bạn lại được cộng đồng mạng hưởng ứng rần rần như thế.



"Có ai như chúng tôi, đang ngồi nhậu ở Sài Gòn lúc 19h, hứng lên bàn đi Đà Lạt và thế là đặt xe và homestay rồi lên đường lúc 23h đêm luôn. Một chuyến đi đầy bất ngờ!", anh viết trên facebook cá nhân và thu về hàng ngàn lượt tương tác.



Anh Đức nói thêm, chuyến đi đầy ngẫu hứng nhưng vẫn rất thành công của anh và nhóm bạn khiến nhiều người ghen tị. Chỉ cần mỗi người nhường nhịn nhau, biết gác lại bộn bề của công việc để lên đường đi chơi ngay. Dù thực tế hiếm người dám đi du lịch khi tiền và lịch trình không có sẵn và chưa có chuẩn bị gì.

4h sáng cả đội đã có mặt tại Đà Lạt



Nhiều ý kiến bình luận cho rằng, anh Đức và hội bạn có thể dư dả tài chính và sẵn thời gian nên có thể du lịch ngẫu hứng. "Nhóm tôi lại nghĩ khác. Tiền không quan trọng bằng việc bạn có dám hay không! Ở đây là dám bỏ lại tất cả để cho bản thân một trải nghiệm".



Được biết, nhóm bạn thân của anh Đức gồm hai cặp vợ chồng và 5 thành viên độc thân. Bà xã của anh cũng góp mặt trong chuyến đi này. Công việc của các thành viên khá đa dạng từ tạo mẫu tóc, ca sĩ tự do, thiết kế thời trang đến tài chính, hay freelancer...



Đã chơi với nhau khá lâu nên đây không phải chuyến đi điên rồ đầu tiên của cả nhóm. Họ cùng nhau tới Đà Lạt hồi cuối tháng 5 nhưng vẫn cảm thấy chưa khám phá hết mảnh đất này.



23h đêm 25/8, cả nhóm 9 người có mặt trên xe giường nằm khởi hành lên Đà Lạt. Ban đầu, cả nhóm dự tính đi từ 25/8 đến 29/8 nhưng ngày cuối cùng có mưa, họ quyết định ở lại Đà Lạt thêm một ngày nữa.

Hội bạn dành thời gian ăn uống và vui chơi cùng nhau



"4h sáng cả đội có mặt tại homestay rồi cả nhóm quyết định lên đồ để đi ăn sáng và uống cà phê luôn. Sau đó tiếp tục đi lang thang một vài nơi để chụp ảnh cho bộ sưu tập Thu Đông của một bạn trong nhóm. Tới chiều, chúng tôi ghé mua thực phẩm để làm tiệc BBQ", anh Đức nhớ lại.

Nhóm bạn yêu cái không khí trong lành và sống chậm của thành phố này. "Đến Đà Lạt, chúng tôi được sống chậm lại, ngủ khi muốn ngủ và không phải đặt báo thức. Thậm chí, có bạn còn muốn chuyển lên Đà Lạt sinh sống", anh Đức nói.

Một số hoạt động của cả nhóm trong chuyến đi Đà Lạt



Trong suốt vài ngày ở Đà Lạt, nhóm bạn thân chủ yếu ở homestay cùng nấu nướng, thưởng thức rượu vang và nghe nhạc Trịnh hay khiêu vũ vào ban đêm. Không cần di chuyển tới nhiều địa điểm, cả hội dành thời gian hàn huyên tâm sự để tạm gác lại những lo toan cuộc sống hàng ngày, gạt bỏ stress cơm áo gạo tiền. Ý nghĩa của chuyến đi thực sự nằm ở những giây phút như thế.

Câu chuyện của hội bạn thân anh Đức lan tỏa khắp mạng xã hội và khiến không ít người xuýt xoa ngưỡng mộ. Bởi lẽ việc sắp xếp thời gian thuận lợi cho cả nhóm nhiều người không hề đơn giản, đó cũng chính là lý do vì sao không ít chuyến đi của cả nhóm bạn cứ hoãn rồi hủy. Chuyến đi của anh Đức và hội bạn có lẽ đã lan tỏa tinh thần xê dịch, thích là nhích tới nhiều người.

