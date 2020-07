Chuyên gia khí tượng `giải mã` hiện tượng mưa lũ ở Hà Giang lớn nhất trong vòng gần 60 năm

Theo các chuyên gia khí tượng của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt là khu vực vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong đó Hà Giang là tỉnh chịu ảnh hưởng nhiều nhất của mưa lũ.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhấn mạnh: “Hệ thống quan trắc của chúng tôi ghi nhận lượng mưa kỷ lục ở Hà Giang trong gần 6 thập kỷ vào hôm qua. Cụ thể, lượng mưa từ 19h ngày 20/7 đến 19h ngày 21/7 đạt 347 mm. Đây là lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay”





Do hiện tượng mưa lớn kéo dài nên mực nước trên các sông tại Hà Giang được đẩy lên cao. Cụ thể, lượng nước trên sông Lô tại Hà Giang lên khoảng 5,8m, đạt mức 101,37m (10h/21/7), trên BĐ2 là 0,37m. Đến nay mực nước đã giảm xuống dưới báo động 1.

Hiện tượng ngập lụt và mưa lũ ở Hà Giang chủ yếu xảy ra ở các vùng trũng





Cơ quan khí tượng thủy văn cũng đã ghi nhận, mưa lớn ngập lụt và sạt lở đất chủ yếu xảy ra tại các vùng trũng, thấp xảy của thành phố Hà Giang. Đặc biệt tại huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Mê, huyện Hoàng Su Phì, huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang.





Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cũng ghi nhận, trong những ngày này, trung du và miền núi Bắc Bộ sẽ xảy ra hiện tượng mưa lớn, lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang , Tuyên Quang có mưa to, có nơi mưa rất to. lượng mưa giao động từ 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông kèm theo sấm sét, gió giật mạnh và mưa đá. Thời gian mưa lớn thường tập trung vào nửa đêm và gần sáng. Từ ngày 23/7, lượng mưa trên khu vực này sẽ giảm dần.





Từ ngày 21 - 23/7, mực nước lũ trên thượng lưu sông Hồng của Thái Bình sẽ giao động từ 2-4m, Sông Lô từ 4-6m. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông suối nhỏ và thượng lưu sông Lô đạt mức báo động 2, báo động 3, trên thượng lưu sông Thao và sông Chảy có khả năng đạt mức báo động 1.





Mưa lũ ở Hà Giang gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng





Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, các khu vực Bắc Bộ đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn sẽ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, đặc biệt là tại các đô thị lớn.





Các chuyên gia khí tượng cũng đính chính, hiện tượng mưa lớn lịch sử xảy ra ở Hà Giang không liên quan gì đến dải mây hội tụ Front Mei-yu đang gây mưa lũ tại Trung Quốc . Đợt mưa lần này tại các tỉnh miền núi phía Bắc liên quan trực tiếp đến dải hội tụ gió trên cao được hình thành trên vùng núi Bắc Bộ, sau đó mới phát triển mở rộng ra các tỉnh đồng bằng trung du và miền núi phía Bắc.

Tình hình mưa lũ ở Hà Giang diễn biến phức tạp đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Theo báo cáo ghi nhận mới nhất 10h ngày 22-7 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, mưa lũ và sạt lở đất tại nơi đây đã khiến cho 5 người chết và 2 người bị thương. Tàn phá 64 ngôi nhà, làm ngập lụt 2.800 nhà dân. Có 33 ôtô, 250 xe máy, xe đạp điện, bị ngập và hư hỏng do sập nhà để xe.

Tình hình mưa lũ tại Hà Giang trong những ngày qua





Theo Phương Hoa/SKCĐ