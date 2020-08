HOT: Chuyên gia ngành giải trí xác nhận Hyun Bin và Son Ye Jin hẹn hò, hé lộ lý do không công khai

Thông tin được các chuyên gia xác nhận về việc Hyun Bin và Son Ye Jin hẹn hò đang được cư dân mạng truyền tay nhau chóng mặt qua các trang mạng. Cụ thể, trong chương trình POP FM 91.7 mới đây, một chuyên gia trong ngành giải trí Hàn Quốc đã tiết lộ về mối quan hệ thật sự của Hyun Bin và Son Ye Jin, còn thêm cả 2 cái tên là Song Hye Kyo - Song Joong Ki vào cuộc.



Vị chuyên gia này cho biết, Hyun Bin và Son Ye Jin đang hẹn hò nhưng đều muốn giữ im lặng bởi cả 2 đều là người trưởng thành, không muốn công khai như những người nổi tiếng khác. Bên cạnh đó, họ cũng không muốn nhiều người chú ý đến cuộc sống riêng tư của mình. Khi mối quan hệ đủ lớn, tự khắc Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ báo tin vui cho mọi người biết.

Chuyên gia giải trí xác nhận Hyun Bin và Son Ye Jin hẹn hò.



Vị chuyên gia cũng khen ngợi nam tài tử Hạ Cánh Nơi Anh là người dù lạnh lùng nhưng rất chân thành. "2 năm trước, tôi đã từng được đồng nghiệp ở Hàn cho biết, mối quan hệ của cả hai rất tốt.



Trong suốt khoảng thời gian quảng bá phim Cuộc đàm phán sinh tử, phản ứng hóa học của cả hai đều rất tuyệt. Đó là lý do tại sao cả hai đóng Hạ Cánh Nơi Anh lại hợp đến như vậy", chuyên gia cho biết thêm.



Nhiều người nghĩ và mong muốn cặp đôi sẽ công khai Nhiều người nghĩ và mong muốn cặp đôi sẽ công khai mối quan hệ , tuy nhiên theo chuyên gia, có thể họ thấy nhiều cặp đôi tiêu biểu như Song Joong Ki và Song Hye Kyo cũng từng đóng chung phim rồi nhanh chóng công khai, nhưng lại nhanh chóng có kết thúc buồn. Đây chính là lý do khiến Hyun Bin và Son Ye Jin cứ mãi im lặng như thế.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo.

Người này khẳng định: "Lần này, họ không muốn mọi thứ nổi tiếng quá nhanh, không muốn để mọi người đồn đoán. Việc bên nhau dài lâu đối với Hyun Bin và Son Ye Jin là một thử thách. Với họ, mối quan hệ trưởng thành thì không nên hấp tấp, nếu vội vã công bố thì rất có thể chia tay nhanh chóng".



Tuy nhiên, Hyun Bin và Son Ye Jin vẫn để khán giả theo dõi, cầu chúc và chờ đợi. Và một điều chắc chắn rằng, chuyện tình của cặp đôi không phải là chiêu trò PR cho phim.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ