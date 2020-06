Có thể bạn chưa biết, bôi kem chống nắng bao nhiêu là đủ cho từng vùng da trên cơ thể?

Việc bôi kem chống nắng tưởng chừng rất đơn giản nhưng có một thực tế không phải ai cũng biết nên bao nhiêu với lượng như thế nào là đủ. Nếu bôi kem chống nắng với lượng không đủ sẽ không có tác dụng chống nắng như mong muốn, khiến da vẫn bị tàn phá bởi tia UV.



Theo Hiệp hội bác sĩ da liễu Anh (BAD), phần lớn mọi người thường thoa lượng kem chống nắng ít hơn so với yêu cầu hoặc chỉ bôi ở những vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng. Những vùng da thường bị bỏ quên như cổ, thái dương và tai.

Hướng dẫn bôi kem chống nắng bao nhiêu là đủ với từng vùng da trên mặt và trên cơ thể.

Theo The Sun, bạn nên dùng khoảng 6 thìa cà phê kem chống nắng cho toàn bộ cơ thể bởi đây là lượng kem chống nắng mà hãng sản xuất đã thử cho sản phẩm của họ.



Có thể nói gương mặt tiếp xúc trực tiếp nhất với ánh nắng nhưng cũng chính là vùng da được quan tâm bảo vệ nhất. Đừng tưởng chỉ bôi kem chống nắng khắp mặt xong, mỗi vùng da trên mặt cần một lượng kem khác nhau.

Vùng mũi có đặc điểm nhô cao hơn hẳn nên dễ bị cháy nắng hơn và cũng thường bị chúng ta vô tình lau mất lớp kem chống nắng. Với vùng mũi nên bôi lượng kem chống nắng khoảng 1 giọt tương đương đồng xu 5 cent.

Vùng trán: Hãy dùng 1 giọt bằng đồng 10 cent cho vùng trán và đừng quên thoa cả phần chân tóc nếu như bạn không đội mũ.

Vùng mặt và tai: Các vùng còn lại trên mặt có thể bôi lượng kem chống nắng bằng đồng xu 10 cent và nhớ thoa cả lên tai.



Bôi kem chống nắng bao nhiêu là đủ trên cơ thể



Theo Tiến sĩ Justine Hextall - bác sĩ chuyên khoa da liễu tại West Sussex hướng dẫn cách bôi kem chống năng bao nhiêu là đủ cho từng vùng da trên cơ thể, ước lượng với kích thước của đồng xu.

Vùng bụng: Một giọt kem bằng đồng 10 cent sẽ là một lượng hợp lý dành cho vùng da bụng.

Vùng ngực: Lưng của bạn cần bao nhiêu kem chống nắng thì vùng ngực cũng sẽ cần bấy nhiêu bởi vùng da này cũng phải phơi nắng nhiều không kém.



Vùng vai: Đây cũng là một trong những vùng da dễ cháy nắng nhất. Những lúc mặc áo hở vai, hai dây, bạn đừng quên sử dụng 4g kem chống nắng (tương đương 2 đồng xu).

Vùng cánh tay: Đây là vùng dễ phát triển u ác tính ở cả phụ nữ và đàn ông nhưng nhiều người thường bỏ qua, đặc biệt là mu bàn tay. Hãy chăm sóc vùng cánh tay bằng 2 giọt kem chống nắng tương đương 2 đồng xu 10 cent cho mỗi cánh tay, tức là 4 giọt cho cả hai bên tay.

Vùng chân: Ung thư da ở phụ nữ cũng thường xuất hiện ở chân, vì vậy đừng quên thoa kem chống nắng với lượng 4 giọt bằng đồng xu 10 cent, tương đương 4gr cho cả hai chân.

