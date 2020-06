Chuyện kỳ quái ở căn nhà có đồ vật “biết bay”, mời thầy cúng cao tay đến “trừ tà” vẫn không ăn thua

Hồi tháng 12/2012, người dân tỉnh Bình Phước và một số tỉnh lân cận đổ xô đến ở ấp Thạnh Đông (xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để tận mắt “mục sở thị” chuyện lạ kỳ ở trong căn nhà rách nát của vợ chồng ông Võ Văn Thôn (83 tuổi), bà Lê Thị Hường (72 tuổi).

Căn nhà của ông Thôn – bà Hường nằm lọt thỏm giữa vườn điều tại ấp Thạnh Đông. Căn nhà liêu xiêu, không có đồ đạc gì giá trị, nhìn từ bên ngoài vào có vẻ rất đơn sơ.

Hàng xóm nhà ông Thôn cho biết, anh Võ Tánh (SN 1964, con trai ông Thôn) nghe chuyện quái dị ở nhà nên đã xin nghỉ việc ở TP Hồ Chí Minh để về xem xét, giải quyết.

Ngôi nhà có đồ vật "biết bay"

Anh Tánh cho biết: “Sự việc quái dị xảy ra tại ngôi nhà từ ngày 18/11/2012. Hôm đó, cha mẹ đang dọn cơm ra ăn thì vô cùng kinh hãi khi thấy đáy nồi cơm đã chín, trên mặt thì còn nguyên gạo và nước. Khi cha mẹ tôi mở nồi cá kho thì chết đứng kkhi thấy đất cát nằm lẫn lộn trong cá như có người trộn lên. Lúc này, cha mẹ tôi nghĩ có người ngoài chơi xấu gia đình nên bấm bụng bỏ qua như không có chuyện gì xảy ra”.

Đến tối, anh Tánh về nhà xem mọi chuyện ra sao thì có vài người hàng xóm sang chơi cũng cảm thấy vô cùng sửng sốt khi chứng kiến chuyện lạ xảy ra. Một người dân cho biết, khi mọi người đang bàn tán chuyện cha mẹ anh Tánh là “lẩn thẩn” nên “nhìn gà hóa cuốc” thì bỗng giật mình bởi tiếng động trong nhà. Khi nhìn xuống thì thấy con gấu bông đang bay lơ lửng giữa nhà.

“Lúc này, tất cả chúng tôi đều kinh hãi vì không ai vào buồng trong để đem con thú bông ra ngoài. Tiếp sau đó một chiếc gối ôm trong buồng tiêp tục bay qua bức tường, bay qua bàn uống nước, rơi xuống sàn nhà. Tuy nhiên, trong căn nhà trống trơn không có một ai cả”, người hàng xóm thuật lại.

Những ngày sau đó, đồ đạc trong nhà anh Tánh cứ tự động bay lơ lửng trong nhà. Ban đầu chì là gấu bông, gối ôm... nhưng sau đó là nồi niêu, xoong chậu... Chuyện quai dị hơn là hiện tượng đồ đạc cứ thay nhau biến mất rồi lại hiện hình giống như bị ma mang đi giấu.

chăn chiếc bốc cháy một cách kỳ lạ

Anh Tánh kể, suốt 20 năm sống trong căn nhà này anh chưa từng thấy bị mất một thứ gì cả. Vụ mất đầu tiên là chiếc điện thoại khi anh đang cắm sạc. Anh đã tìm kiếm khắp nhà nhưng không thấy. Sau đó, một người họ hàng qua chơi bỏ điện thoại di động mượn của đứa cháu ra sử dụng rồi để ở bàn và cũng biến mất. Thậm chí, tờ tiền để dưới chiếc khóa nặng trịch cũng biến mất.

Những chuyện kỳ quái liên tục diễn ra khiến gia đình anh Tánh ăn không ngon ngủ không yên. Còn người dân địa phương thì cho rằng, có thể ngôi nhà đã bị “ma ám”. Một người dân cho hay, vùng đất Thạnh Đông xưa kia là vùng “rừng thiêng nước độc”, có thể có nhiều người chết ở đây.

Nghe bà con lối xóm nói vậy, ông Thôn tỏ ra vô cùng hoang mang, lo lắng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, gia đình ông liền “vái tứ phương” tìm pháp sư cao tay về trừ tà, đuổi ma mong cuộc sống gia đình trở lại nề nếp cũ và cũng để biết rõ thực hư câu chuyện này/

Ông Thôn nghe người dân đồn đại có một thầy pháp cao tay, có biệt tài đuổi ma, trừ tà ở Long An nên đã cùng con trai xuống tận nơi mời thầy về nhà “trị” ma. Thầy pháp này sau đó, mời thêm 2 thầy khác về Bình Phước ra tay cứu giúp gia đình ông Thôn.

Sau một hồi bấm độn tay, 3 thấy pháp tuyên bố “"ngôi nhà này có vong núi theo hành hạ, để đuổi vong phải sắp lễ cúng ngay”. Nghe thầy phán, gia đình ông Thôn liền dốc hết tiền của bày biện mâm lễ theo yêu cầu của thầy.

Anh Tánh cho biết: “Sau khi mân lễ được bày biện trang trọng, ba vị "thầy pháp" thay nhau sì sụp cúng vái, đốt hết "bùa" này rồi đến "bùa" khác, liên tục từ 23h ngày hôm trước đến tận 14h chiều ngày hôm sau. Trong thời gian các thầy cúng vái, thì những chuyện kỳ lạ trong ngôi nhà không xảy ra nữa. Thấy thế, các "thầy pháp" lên mặt bảo chúng tôi yên tâm vào ở, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Tuy nhiên, khi họ cáo từ ra về thì hôm sau lại tiếp tục xảy ra những chuyện còn quái dị hơn".

Anh Tánh cũng cho biết thêm, trước đây, các thế hệ trong gia đình không ai có biểu hiện kỳ lạ, mọi người sinh sống bình thường. Gia đình vào Bình Phước làm ăn cách đó 20 năm nhưng chưa từng có mâu thuẫn, xích mích với ai nên chắc chắn không có chuyện bị trả thù.

Chuyện kỳ lạ trong ngôi nhà này cứ thế bị đồn thổn đi xa. Thời gian đó, người hiếu kỳ cứ ùn ùn kéo đến để được xem tận mắt.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ