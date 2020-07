Chuyện lạ có thật: Những bí ẩn rùng mình ở sân bay ma ám tại Thái Lan

Những câu chuyện tâm linh ở Thái Lan xuất hiện ở khắp mọi nơi và được đón nhận bởi mọi tầng lớp và khu vực. Từ thành thị tới nông thôn, từ nông dân tới những thương gia giàu có, phần lớn người Thái đều tôn trọng và tin tưởng vào tín ngưỡng của mình. Đó cũng có thể là lý do khiến quốc gia này trở thành thị trường mua bán bùa phép nổi tiếng nhất thế giới.

Đến nay, những công trình lớn gắn liền với giai thoại về tâm linh ở Thái Lan còn rất nhiều, trở thành điểm đến cho các du khách trong và ngoài nước đam mê mạo hiểm, khám phá và thách thức nhưng sẽ hiếm có nơi nào nổi tiếng như sân bay Suvarnabhumi ở Thủ đô Bangkok. Sân bay quốc tế Suvarnabhumi nằm ở Racha Thewa, tỉnh Samut Prakan cách trung tâm Bangkok 25km về phía đông là một ví dụ điển hình.

Ngoài việc là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, Suvarnabhumi còn nổi tiếng bởi những câu chuyện kỳ lạ đậm chất liêu trai ở đất nước Chùa Vàng. Những câu chuyện ma mị ở đây luôn thu hút khiến nhiều người hiếu kỳ.

Suvarnabhumi - Sân bay quốc tế bận rộn nhất Thái Lan

Tên Suvarnabhumi được Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đặt có nghĩa là đất vàng - dùng để chỉ đích danh Đông Dương. Sân bay tọa lạc tại một nghĩa trang thuộc vùng đất đầm lầy, trước đây được gọi là Nong Ngu Hao, trong tiếng Thái có nghĩa là “Đầm lầy hổ mang”, bởi nơi đây từng có rất nhiều rắn độc sinh sống.

Toàn cảnh sân bay quốc tế Suvarnabhumi - sân bay ma ám nổi tiếng Thái Lan.

Sân bay bắt đầu được xây dựng từ năm 1997, việc san lấp mặt bằng được tiến hành, đòi hỏi một khối lượng đất đá khổng lồ. Sau 5 năm ròng rã, đến năm 2001, vùng đầm lầy toàn rắn độc mới được san lấp bằng phẳng, sẵn sàng bước vào giai đoạn thi công. Sân bay Suvarnabhumi là sân bay có nhà ga nhỏ hơn nhà ga sân bay quốc tế Hồng Kông một chút, lớn hơn Sân bay quốc tế Incheon ở Seoul, Hàn Quốc. Với diện tích là 32,8km², Suvarnabhumi là có nhà ga cao 7 tầng và 2 tầng hầm.

Trong sân bay có đầy đủ các khu phức hợp mua sắm, ăn uống giải trí và nghỉ ngơi cho du khách. Mỗi giờ có thể tiếp nhận 76 chuyến bay, 8.300 tấn hàng hóa mỗi ngày. Cho đến nay, đây là sân bay xếp thứ 18 trong danh sách những sân bay bận rộng nhất trên thế giới.

Những câu chuyện ma mị rùng mình tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi

Được biết từ năm 1973, nhu cầu cấp thiết có một sân bay mới đã khiến Chính phủ Thái Lan giải phóng và trưng dụng 8.000 mẫu đất cách trung tâm Bangkok khoảng 30km về phía bắc. Khu vực nổi tiếng với các đầm lầy heo hút, lau sậy cao quá đầu người và ánh lửa ma trơi trở thành sân bay Suvarnabhumi . Sân bay quốc tế Suvarnabhumi được đưa vào sử dụng năm 2006, thay thế cho sân bay quốc tế Bangkok cũ.

Sau rất nhiều lần buộc phải trì hoãn lại các nhà ga, sân bay này được bay thử chuyến bay đầu tiên vào ngày 15/9/2006 và hoạt động chính thức vào ngày 28/9/2006. Tuy nhiên sau khi 2 chiếc máy bay đầu tiên cất cánh thành công, nỗi ám ảnh cũng bắt đầu, liên tiếp có những chuyện bất thường xảy ra với sân bay này. Cụ thể năm 2006 có hai nhân viên sân bay chết sau tai nạn đâm xe vào cột điện.

Giới chức trách kết luận nguyên nhân chính của cái chết là do 2 nhân viên bất cẩn trong lúc lái xe nhưng nhiều người tin rằng có rất nhiều những bí ẩn đằng sau cái chết của 2 nhân viên này. Tiếp đó, sân bay này nổi tiếng với những hồn ma, trong đó có hồn ma ông Poo Ming. Theo Samui Times, không chỉ nhân viên sân bay mà nhiều hành khách cho biết đã bắt gặp hồn ma một ông lão Poo Ming - một quỷ dữ thường hiện hình trong thân thể một ông già gầy gò với gương mặt màu xanh lam.





Trước đó, sân bay này được xây dựng trên một nghĩa trang cũ và ông Poo Ming kiên quyết từ chối rời khỏi ngôi nhà quen thuộc. “Tôi nhìn thấy Poo Ming trong một đêm muộn. Ông ta có quầng sáng trên đầu và chống gậy đi lại. Tôi đã lên tiếng gọi lớn nhưng ông ta đột nhiên biến mất. Tôi đã rất sợ hãi” - một nhân viên bảo vệ kể lại. Ông Pratheet Wanmuda – một nhân viên bảo vệ tại đây cũng khẳng định đã nhìn thấy một cụ già chống gậy đi bộ trong sân bay vào ban đêm: “Tôi thấy ông ấy, cố gắng gọi to nhưng ông ấy đi thẳng. Tôi thực sự sợ hãi đến mức không nói nên lời”. Sau đó, 99 nhà sư đã được mời đến đây làm lễ trừ tà trong 9 tuần. Trong khi tiến hành đại lễ, một nhân viên dỡ hành lý bất ngờ loạng choạng tiến vào và giới thiệu mình là Poo Ming. Các nhà sư mặc áo choàng màu cam dồn linh hồn vào vòng trừ tà bằng nước thánh, đánh vào đầu bằng gậy phép để trục xuất Ming khỏi mảnh đất. Một lúc sau, người này mới trở về trạng thái bình thường. “Ông ấy có cái lưng gù và nói bằng một giọng nói run rẩy với nhiều từ cổ xưa”, Pholprasit Tinakul, một nhà sư khác nhớ lại.

Những câu chuyện "rùng mình" về sân bay khiến nhiều người kinh hãi.

Cũng kể từ đó bầu không khí trở lại bình thường và các nhân viên bình tĩnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên theo trưởng nhóm phi công Pannupong nói. “Tôi nghĩ rằng, ông Poo Ming đã đi rồi. Nếu không, có lẽ ông ấy sẽ trở thành bạn của chúng tôi và cùng bảo vệ nơi này. Ông ấy không phải người xấu”. Không chỉ vậy vào ban đêm, nhiều người “thần hồn át thần tính” cho biết đã nghe thấy tiếng chân bước quanh sân bay và tiếng hát một ca khúc truyền thống của Thái Lan.

Trưởng nhóm phi công Pannupong còn gặp một tai nạn nguy hiểm nhưng may mắn thoát chết khi bắt gặp một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống bế theo đứa trẻ nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trước xe. Năm 2013, máy bay Thai Airways trượt khỏi đường băng tại sân bay Suvarnabhumi.

Không có ai bị thương trong quá trình máy bay tiếp đất, tuy nhiên 13 người đã bị trầy xước trong khi di tản. Theo Bangkokpost, nhiều hành khách cho biết một thành viên phi hành đoàn rất nhiệt tình trong quá trình cứu hộ mặc đồ Thái Lan truyền thống.

Tuy nhiên hãng hàng không cho biết họ không hề có tiếp viên mặc đồ truyền thống. Người nào đã cứu hành khách trên chuyến bay đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Mặc dù chưa thể khẳng định được thực sự có hiện tượng siêu nhiên này xảy ra hay không, nhưng sau rất nhiều lời đồn đoán thì Giám đốc quản lý của hãng hàng không Thai Airways, Sorajak Kasemsuvan, cho biết, công ty của ông sẽ tiến hành một buổi lễ lớn để xoa dịu những linh hồn còn đang trú ngụ tại sân bay Suvarnabhumi.

Buổi lễ nhằm cảm tạ các linh hồn đã hỗ trợ cho công việc kinh doanh và cứu chiếc máy bay trượt khỏi đường băng. Cựu giám đốc Cơ quan Quản lý Sân bay Thái Lan (AOT) Chotisak Asapaviriya tiết lộ, ông từng tổ chức các buổi cầu nguyện định kỳ nhằm giữ những linh hồn yên nghỉ, không quấy phá sân bay Suvarnabhumi.

Cũng trong năm 2013, trên các diễn đàn mạng xã hội ở Thái Lan, mọi người chia sẻ bức hình chụp một chiếc ô tô bí ẩn phủ đầy bụi có mặt trong bãi đỗ xe ở sân bay Suvarnabhumi. Xe được treo đầy tràng hoa, thắp nhang cắm trong chai Fanta đỏ, loại nước chuyên dành cho những linh hồn ở Thái Lan.

Nhiều người cho rằng biển số xe may mắn đã giúp nhân viên sân bay trúng xổ số nhiều lần và họ đã mang tràng hoa và hương tới để tạ ơn. Mặc dù không đưa ra một con số cụ thể nhưng giám đốc sân bay Suvarnabhumi Raweewan cho biết đã có quá nhiều vụ tự tử xảy ra ở đây chỉ trong 7 năm đầu hoạt động. Hầu hết những người đến đây tự sát đều nhảy từ tầng 4 nơi giữa cổng 7 và cổng 10.

Cho đến nay, những câu chuyện ma quái ở sân bay Suvarnabhumi Raweewan vẫn chưa được xác thực. Thế nhưng nó lại có sức lan tỏa mạnh mẽ và vô tình đã giúp cho sân bay quốc tế Suvarnabhumi đón tiếp một lượng lớn khách du lịch đến đây hàng năm chỉ để nhìn thấy tận mắt nhìn thấy chính sân bay được cho là ma ám này.

