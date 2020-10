Chuyện lạ ở Đà Nẵng: HLV Lê Huỳnh Đức cứ "chửi", Hà Đức Chinh cứ chơi

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 62: Voi con kịch chiến với bầy sư tử

Một con voi trưởng thành gần như miễn nhiễm với mọi đòn tất công của các loài thú ăn thịt, tuy nhiên một con voi con thì khác nhất là khi những kẻ săn mồi lại là một bầy sư tử.