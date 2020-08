Chuyện lạ về làng ăn đất ngói ở Vĩnh Phúc: Món ăn không tốn chi phí chỉ tốn công đào đất và chế biến

Dẫu đã 80 tuổi nhưng vợ chồng cụ Khổng Văn Loan và cụ Khổng Thị Biện vẫn rất minh mẫn và coi đất ngói là món ăn đặc sản. Cụ Loa cho biết, lúc cụ sinh ra tại khu vực Sông Lô (nay thuộc huyện Sông Lô) đã thấy cha ông cầm cục đất đưa lên miệng nhai. Kể từ đó cụ cũng bắt chiếc ăn đất. Đến khi loại đất này ở Sông Lô cạn kiệt, một số người đã tìm về khu phố Thống Nhất – nơi có loại đất ngói tìm ăn và sau đó sinh sống luôn ở đây.

Đất ngói được người dân phố Thống Nhất ăn nhiều năm nay

Cụ Biện ngồi kế bên nói kế tiếp khi chồng vừa dừng câu: “Đất ngon lắm. Đất phơi khô không cứng, ăn vào có vị thơm, bở xốp. Không phải đất nào cũng ăn dược, chỉ đất vùng này do chúng tôi làm mới ăn được, ăn là nghiện”.





Theo cụ Biện, đất ngói được đào ở dưới sâu hàng chục mét. Khi gặp nhhuwnxg vỉa đất màu trắng như những cục phấn mới dùng ăn được. Đất được đưa lên sẽ đem đi rửa sạch, phơi khô, lọc hết cặn bẩn bám xung quanh. Miếng nào to thì cắt cho vừa bằng cái kẹo.

Để đất ngói có vị thơm ngon hơn, người dùng phải hái thêm lá cây sim tươi đốt rồi đưa đất lên hơ trước ngọn lửa. Khói của lá sim quện vào đất mới có vị thơm đặc trưng. Đất ngói không chỉ là món ăn vặt mà còn trở thành quà biếu của người dân nơi đây.

Người dân Thống Nhất cũng có cách chế biến đất ngói rất khác lạ (Ảnh Công an TP Hồ Chí Minh)

Cũng theo ông Nghĩa, Lập Thạch từng là đầu mối cung cấp đất ăn cho rất nhiều địa phương khác trong, ngoài Vĩnh Phúc như: Tam Dương, Vĩnh Tường, Lâm Thao, Phù Ninh… xa hơn thì đến tận Hà Giang, Tuyên Quang.

Trong câu chuyện về tục ăn đất ngói, chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch cho biết: Cách đây gần chục năm, đến bất cứ đồi đất của gia đình nào cũng thấy nhiều hang sâu. Đó là những nơi người dân moi đất để ăn. Bởi, đất ăn tại đây không phải là thứ đất thông thường ngoài ruộng, vườn. Đất được người dân đào sâu xuống gần chục mét để lấy.

“Thậm chí người ta còn đào xuyên thành đường hầm, giống như mỏ vàng. Nhiều khu đồi tại đây rỗng ruột cũng vì thế, một thời, người dân còn ăn nhẵn cả mấy cả đồi”, vị chủ tịch chia sẻ.

Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của tiến sĩ Lê Nhâm Tuyết, tục ăn đất có từ thời Hùng Vương dựng nước. Tục này bắt nguồn từ tục “việc hôn nhân lấy đất gói làm đầu”. Ở nước ta cũng có một số địa phương khác có tục ăn đất như vùng Thuận Châu, Sơn La. Đồng bào ở đây phơi khô đất rồi gác lên bếp để ăn dần. Còn người Bân lại ăn lớp đất bùn non đông lại trên mặt đất sau mỗi cơn mưa.

Mặc dù có nhiều chất dinh dưỡng nhưng các nhà khoa học cho rằng, ăn đất cần có chọn lọc. Bởi đất đưa vào cơ thể có nhiều chất độc hại như As, Hg, Pb, Cd... và nhiều những loại vi khuẩn gây bệnh khác, bởi môi trường sống bị ô nhiễm bởi rác thải, phân bón hoá học, thuốc trừ sâu... Ngoài ra, ăn đất thường xuyên còn nhanh chóng bị mòn răng.

