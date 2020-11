Tâm nguyện cuối của người mẹ trẻ qua đời sau 4 tháng từ chối truyền hóa chất để sinh con

Ngày 24/11, tang lễ cho chị Bùi Thị Thảo, 29 tuổi, qua đời sau một thời gian từ chối điều trị ung thư máu bằng hóa chất, nhằm giữ lại thai nhi đã hoàn tất.

Anh Phan Đình Kỳ, 33 tuổi, chồng chị Thảo, cho biết trước lúc mất tâm nguyện cuối cùng của chị Thảo là muốn được sống thêm vài năm nữa để nuôi hai con. Khi biết không thể cố, chị khóc, dặn chồng cố gắng làm mọi cách lo cho gia đình, dù trước mắt chỉ còn mình anh làm trụ cột gia đình với kinh tế eo hẹp.



Chị quyết từ chối điều trị để sinh con an toàn. Tuy nhiên tới tuần thứ 26 bệnh trở nặng, bạch cầu tăng quá cao làm thiếu hồng cầu, bác sĩ bắt buộc phải cho chị truyền hóa chất để bạch cầu giảm.



Khi thai nhi bước sang tháng thứ 7, nhận thấy tình trạng sản phụ không thể kéo dài thêm, đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn và quyết định đưa chị Thảo vào mổ sinh ngay.

Bé Phạm Đình Nguyên khi mới chào đời

Ngày 16/7, một bé trai chào đời ở tuần 28, nặng 1,15 kg được đặt tên là Phan Đình Nguyên. Sinh non hai tháng, bé bị viêm phổi mạn tính, mắt và tai chưa hoàn thiện.



Câu chuyện của gia đình chị Thảo làm lay động hàng triệu cư dân mạng. Ai ai cũng cầu nguyện cho chị siêu thoát, mong cha con bé Đình Nguyên khỏe mạnh, bình an.



Ung thư máu cấp tính là bệnh ung thư không có khối u nguyên phát, thường gặp ở người trưởng thành, tỷ lệ mắc bệnh tăng dần theo tuổi. Bệnh không có triệu chứng sớm nên một khi phát bệnh sẽ tiến triển nhanh, khả năng kéo dài sự sống thấp.

Ung thư máu và cách phòng ngừa