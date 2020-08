Chuyển nhượng MU: Tại sao Paul Pogba chọn ở lại?

Your browser does not support HTML5 video.

Người hâm mộ quá khích náo loạn đường phố Paris sau khi đội bóng con cưng thua ở chung kết cúp C1

Hàng nghìn CĐV PSG đã tập trung tại đại lộ Champ-Elysees và theo dõi đội nhà đá trận chung kết Champions League và sau đó đã đốt pháo sáng và đập phá vì thất vọng với màn trình diễn của đội bóng con cưng.