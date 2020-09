Chuyện `có một không hai` ở bộ tộc nơi phụ nữ có `đặc quyền` cưỡng bức đàn ông

Your browser does not support HTML5 video.

Bị nhắc nhở đi lấn làn, tài xế ô tô hùng hổ lao xuống ai ngờ gây sự nhầm người và cái kết sấp mặt

Sự việc nhắc tới xảy ra vào chiều ngày 14/9 tại ngã tư đường Dương Đình Nghệ - CD3 (Hà Nội), tài xế lúc đầu tỏ ra rất hổ báo cho đến khi anh đi xe máy nóng máu cởi mũ bảo hiểm ra lùa thì lại chạy như vịt.