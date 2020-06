Chuyện thật như đùa: Chàng trai ra chợ mua rau, về nhà dắt theo một cô `vợ nhặt`

Tờ tin tức ANI cho biết, người phụ nữ này không nêu danh tính, chỉ biết bà sống ở thành phố Ghaziabad thuộc Uttar Pradesh (Ấn Độ). Bà nói rằng, vào một ngày nọ đã nhờ cậu con trai ra cửa hàng bán rau ngoài chợ để mua rau về nấu ăn. Thế nhưng thay vì đi chợ, anh ta lại quay về nhà cùng một người phụ nữ lạ mặt và tuyên bố với mẹ rằng đây là con của mình.

Người mẹ vô cùng sốc khi nghe con tuyên bố tin này và bà cũng không thể chấp nhận việc con trai tự dưng có vợ và một người phụ nữ bà chưa từng gặp gọi con bà là “chồng”. “Tôi bảo nó đi mua giúp tôi một mới rau thì nó lại dắt một cô vợ về nhà. Tôi chưa thể sẵn sàng chấp nhận được hôn sự này”, tờ Hindustan Times dẫn lời người mẹ.

Trả lời một tờ tin tức ở Ấn Độ về vấn đề này, người con trai cho biết: “Hôm nay, tôi quyết định mang vợ về nhà với mẹ và bảo cô ấy rời khỏi ngôi nhà đang thuê trọ do lệnh phong tỏa”.

Tuy nhiên, cậu con trai và cô “con dâu” trên trời rơi xuống không thể thuyết phục bà mẹ chồng “bất đắc dĩ” cho phép họ sinh sống trong nhà. Thậm chí, cảnh sát đã được mời đến để giải quyết vụ việc “dở khóc dở cười” này.

Sau đó, cảnh sát đã yêu cầu chủ cho thuê nhà đồng ý để họ được ở trong ngôi nhà đang thuê cho đến khi họ tìm được một nơi mới tốt hơn. Hoặc cho đến khi học thuyết phục được mẹ chú rể cho dọn về nhà sinh sống.

