Chuyện thật như đùa: Lấy nhau để cùng giảm cân, ai ngờ cân nặng không giảm mà còn tăng gấp đôi

Theo truyền thông quốc tế, câu chuyện thật như đùa này xuất hiện ở Tứ Xuyên ( Trung Quốc ). Vì muốn giảm cân nên họ gặp nhau, phải lòng nhau và kết hôn. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống cân nặng của họ được “cải thiện” theo chiều hướng tăng không thể kiểm soát nổi. Và tất nhiên nó đi ngược lại hoàn toàn với mục đích ban đầu khi họ lấy nhau.

Theo truyền thông địa phương, nhân vật nam chính, nữ chính trong câu chuyện trên là Lâm Nguyệt và Đặng Dương. Lâm Nguyệt là người Giản Dương (Tứ Xuyên), hiện đang làm y tá cho một bệnh viện địa phương.

Vợ chồng Lâm Nguyệt hồi mới cưới

Lâm Nguyệt cho biết, từ nhỏ cô đã nặng cân hơn bạn bè cùng trang lứa. Lên đại học, cô nặng hơn 100kg. Tuy nhiên lúc đó cô nghĩ mình không quá béo. Cho đến khi tốt nghiệp ngành điều dưỡng năm 2009, cô bị từ chối khi nộp đơn vào một bệnh viện địa phương, một phần nguyên nhân là do cân nặng.

Từ đó cô quyết định giảm cân . Năm 2010, Lâm Nguyệt đến trung tâm Sức Khỏe ở Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm), tại đây cô gặp Đặng Dương (hơn cô 2 tuổi). Một điều trùng hợp, cả hai cùng sinh ngày 2/3. Đặng Dương là người Thiên Tân và cũng vì béo nên gặp khó khăn trong công việc.



Cùng mục tiêu giảm cân, Lâm Nguyệt và Đặng Dương nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. Tình yêu của họ ngày càng lớn dần cùng với động lực giảm cân. Cuối cùng hai người quyết định thuê nhà ở Tứ Xuyên và kết hôn. Tuy nhiên, vì chìm đắm trong sự ngọt ngào và không còn tâm trí giảm cân nữa.

Sau đó, cả hai chấp nhận với việc không thể giảm được nữa. Đến tháng 12/2014 họ rời khỏi trung tâm sức khỏe về Tứ Xuyên, sau đó tìm được công việc. Cuộc sống của cặp đôi này diễn ra rất êm ả. Thêm nữa, Đặng Dương nấu ăn ngon nên cả hai luôn có những bữa ăn khiến nhiều người thèm thuồng. Ăn nhiều thịt và không tập thể dục chính là nguyên nhân khiến họ tăng cân trở lại.

Hậu quả của việc mải mê yêu đương, lười tập luyện

Theo Lâm Nguyệt, sau nửa năm kết hôn họ đã nặng trên dưới 200kg. Bố mẹ 2 bên thì thường xuyên thúc giục họ chuyện sinh con thế nhưng cả hai vợ chồng đều không thể mang thai . Nếu có thể thụ thai thì khả năng sảy hoặc đứa trẻ dị tật hoặc chậm phát triển là rất cao.

Đến năm 2017, vợ chồng Clama Nguyệt quyết định trở lại trung tâm sức khỏe để giảm cân, khi đó Lâm Nguyệt nặng 198,5kg, Đặng Dương nặng 198kg. Kể từ khi cân nặng tăng trở lại họ vô cùng sợ keo cầu thang và luôn đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe.

Họ còn gặp bất lợi khi di chuyển bằng phương tiện công cộng. Hai vợ chồng cũng không dám ra ngoài mua sắm, họ thường đặt hàng trên mạng. Thậm chí, váy cưới của hai vợ chồng cũng là sản phẩm đặt trên mạng.

Cuối cùng họ đã phát hiện ra béo phì nguy hiểm thế nào và quyết định giảm cân để có thể mang thai

Ở thời điểm hiện tại, cặp vợ chồng phải điều trị bằng thuốc trung y, phải dành nhiều thời gian để tập thể dục, đi bộ, đạp xe, chơi cầu lông... Đến tháng 11/2019, hai vợ chồng đã giảm được số cân đáng kể. Lâm Nguyện nặng 81kg và Đặng Dương là 83kg. Ngày 1/12/2019, bác sĩ thông báo họ đã có thể mang thai.

Nhận tin này, vợ chồng Lâm Nguyệt không kìm được xúc động. Ngay sau đó họ đã tổ chức một bữa tiệu nho nhỏ để chức mừng và thông báo với người thân thiết. Giờ đây họ đã biết ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn thừa cân

Theo Nga Đỗ/SKCĐ